PER DARE UN'ALTRA RANDELLATA SUL CASO DI LEONARDO LA RUSSA, "REPUBBLICA" SFORNA UN ARTICOLO PER DIRCI QUANTO SIANO "BRUCIACCHIATI" I RAGAZZINI DI OGGI CON I LORO VIDEO SU TIKTOK: "PROFILI CHE UN ADULTO PUO' GUARDARE CON SORPRESA, IMBARAZZO, FASTIDIO: ABITI SUCCINTI, GENEROSE SCOLLATURE E MAKE-UP ELABORATI. FRASI SIBILLINE SU RAGAZZI, AMICHE, I RISVEGLI ALLA RICERCA DELLE SIGARETTE PERSE TRA LE LENZUOLA..."

Estratto dell’articolo di Oriana Liso per “la Repubblica”

I “maranza” da tenere a distanza, anche e soprattutto quando ci provano. Gli outfit estremi per le serate che iniziano sempre troppo tardi e quindi prima c’è da riempire il tempo, e l’unico modo è farsi un video. Le amiche che ti sparlano alle spalle, gli ex incontrati con la nuova fidanzata. Le liti per i vestiti con le sorelle e i rimproveri di mamma.

Nulla di diverso, forse - forse? - da quello che qualsiasi ventenne di diecianni fa avrebbe scritto su WhatsApp solo alle bbf, le migliori amiche. Ma senza più filtri, anche se Tik-Tok dei filtri è il regno: dove l’imperativo è mostrarsi, sempre e comunque.

Gioventù dorata o gioventù bruciacchiata, a ogni caso di cronaca - e quello che riguarda ora il più piccolo dei fratelli La Russa, che su Tik-Tok diventa “larusreal” è l’ultimo esempio - per gli adulti che non lo frequentano si spalanca la finestra sul mondo dei loro figli.

[…] È aperto - e fino a ieri sera accessibile a tutti - il profilo TikTok di A., la chiameremo solo così, la ragazza che ha raccontato due volte agli agenti di polizia e ai pm di essere stata violentata da La Russa junior, che avrebbe abusato di lei in una condizione di minorata difesa.

Ed è un profilo, il suo, che un adulto può guardare con sorpresa, imbarazzo, fastidio: perché come tante sue amiche mostra di sé quello che vuole. Abiti succinti, generose scollature e make-up elaborati (anche se qui, sempre, regna la regola dei filtri).

Frasi sibilline su ragazzi, amiche, i risvegli alla ricerca delle sigarette perse tra le lenzuola e le pastasciutte a mezzanotte. Le risposte glaciali a chi mette in dubbio quello che dice, i cuori e gli “amo” al posto di “amore” a chi le dice quanto sia bella.

Video e selfie che non si sono fermati nelle settimane trascorse dalla notte della violenza.

[…] Bisogna spogliarsi di ogni moralismo per guardare quel mondo, quel moralismo vero o falso che fa dire ora - e mica solo ora - che queste ragazze, alla fine, se la cercano.

«Aveva assunto cocaina prima», ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa della ragazza che accusa suo figlio di averla violentata, dopo una notte in discoteca di cui non ricorda niente e in cui potrebbe essere stata drogata - non una assunzione volontaria, come quella di cocaina - con un drink che l’ha spedita in un incubo di cui non sa niente, se non quello che lo stesso Leo La Russa e le sue amiche le hanno detto.

C’è chi lo dice apertamente, chi lo pensa e basta: ma sembra sempre che siano figlie di un altro mondo, e anche questa è “vittimizzazione secondaria”, che è il modo che oggi abbiamo per dire che nei casi di violenza sessuale la colpa viene data sempre in qualche modo alla donna, soprattutto quando da una parte c’è un maschio belloccio o famoso e dall’altra una ragazza che beve troppo, che si mostra troppo, che usa le pillole come caramelle. […]

