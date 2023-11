DARE DI MATTO PER IL GATTO - LE “FOLLIE” DI NINO FRASSICA E DELLA SUA FAMIGLIA PER RITROVARE IL GATTO HIRO SPARITO A SPOLETO HANNO ROTTO I CABASISI AD ALCUNI CITTADINI: E’ STATA PREPARATA UNA DENUNCIA-QUERELA CONTRO L’ATTORE PER I REATI DI ISTIGAZIONE A DELINQUERE, DIFFAMAZIONE E STALKING – FRASSICA E LA MOGLIE HANNO MESSO NEL MIRINO ALCUNI VICINI, ACCUSANDOLI DI AVER PRESO IL GATTO, CHE ORA VIVONO BARRICATI IN CASA: “LA MOGLIE DELL’ATTORE HA VOLUTO CONTROLLARE ANCHE NEL NOSTRO FREEZER…”

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per www.corriere.it

nino frassica gatto hiro

In attesa di ritrovare Hiro, il loro gatto Sacro di Birmania sparito nel nulla a Spoleto il 26 settembre scorso, Nino Frassica e sua moglie Barbara, dieci giorni fa […] hanno adottato una gattina tigrata e trovatella che hanno ribattezzato Hori, non a caso l’anagramma di Hiro, per provare a lenire un po’ la nostalgia.

Quando Hiro scomparve, il 26 settembre, successe una tragedia. Frassica, sua moglie e la figlia di lei, Valentina, si rivolsero ai carabinieri di Spoleto esortandoli ad andare a guardare nella casa vicina, in via Leoncilli, sicuri che fosse entrato lì passando da una finestrella sul tetto.

gatto hiro

Così quando i militari bussarono ai vicini, la signora Nadia, al primo piano, all’inizio non voleva aprire: «Ma voi siete i carabinieri veri o quelli di Don Matteo?». […] anche Raoul Bova (Don Massimo) e Maurizio Lastrico (che nella fiction è il pm Marco Nardi) si misero subito a cercare Hiro dalle parti del Duomo. E sul momento […] tutti gli spoletini prestarono aiuto cercando di far felice l’attore messinese, famoso in città anche per talune bizzarrie, come quando in pieno febbraio, anni fa, svegliò il portiere di notte dell’albergo per chiedere una fetta d’anguria con cui nutrire il suo coniglio bianco. […]

Ma Frassica, sparito Hiro, era davvero disperato tanto che in un post su Instagram (ha 290 mila follower) annunciò una ricompensa di 5 mila euro per chi l’avesse riportato a casa. […] Spoleto all’improvviso si popolò di gruppi di cercatori di gatti bianchi, comitive arrivarono da fuori munite di croccantini, si alzarono in volo dei droni, l’educatore cinofilo Giovanni Buttà, ammiratore di Frassica, partì dalla Liguria col suo cane molecolare Bull, però la bestiola purtroppo non riusciva a fiutare nulla […]

BARBARA EXIGNOTIS 67

Solo che i rapporti con gli spoletini poi si son guastati e ieri l’avvocato Fabrizio Gentili ha preparato una denuncia-querela contro l’attore […] I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere, diffamazione e stalking, dopo che Frassica in un altro post a metà ottobre raddoppiò la ricompensa (10 mila euro), indicando però anche un indirizzo preciso. E cioè la casa di due poveri pensionati in piazza Campello (ignari di tutto) che da allora però […] vivono barricati e sconvolti dalle minacce ricevute dai fan.

il gatto hiro di nino frassica

Il pm di Spoleto, Alessandro Tana, ha già indagato per stalking e diffamazione la moglie di Frassica Barbara Exignotis e la figlia di lei Valentina per aver perseguitato all’inizio un’altra persona, Emanuela Conti, con insulti e perfino sassate, secondo la denuncia presentata dalla donna. Convinte che Hiro fosse a casa sua, in via Leoncilli: «Vollero guardare pure dentro il congelatore — ricorda la signora — E pensate che io sono allergica al pelo di gatto, mi fa starnutire...». […]

barbara exignotis nino frassica BARBARA EXIGNOTIS barbara exignotis nino frassica BARBARA EXIGNOTIS BARBARA EXIGNOTIS 67 gatto hiro