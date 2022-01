DATE UN BACIO AI VOSTRI FIGLI - UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI HARVARD HA RIVELATO CHE I NEONATI SONO IN GRADO DI RICONOSCERE CHI FA PARTE DELLA PROPRIA FAMIGLIA DAGLI SCAMBI DI SALIVA CHE AVVENGONO CON I BACI O LO SCAMBIO DI CIBO - QUESTO TIPO DI INTERAZIONE È FONDAMENTALE PER UN BEBÈ, PERCHÉ LO METTE NELLA CONDIZIONE DI CAPIRE QUALI PERSONE INTORNO A LORO POSSONO…

I NEONATI RICONOSCONO LA FAMIGLIA DAI BACI

(ANSA) - I bambini piccoli e i neonati sembrano in grado di riconoscere chi fa parte della propria famiglia, e più in generale se due persone sono tra di loro legate da un rapporto di intimità, dagli scambi di saliva che avvengono ad esempio con i baci o lo scambio di cibo. Lo rivela uno studio condotto presso la Harvard University/Brain and Cognitive Sciences, a Boston e pubblicato questa settimana sulla rivista Science.

I piccoli, che hanno bisogno di cure da parte dei propri familiari da cui sono totalmente dipendenti, devono abituarsi presto a capire quali sono le relazioni sociali più intime cui possono fare affidamento e anche i rapporti reciproci tra i propri familiari.

Gli esperti hanno condotto una serie di esperimenti con bimbi di 8-18 mesi per capire in che modo i piccini riconoscono le relazioni di intimità esistenti tra altre persone: i bimbi dovevano assistere a delle 'scenette' recitate da attori che si scambiavano o cibo o un gioco. Successivamente uno degli attori mostrava di aver bisogno di aiuto. Si sa da studi precedenti che i bimbi piccoli puntano lo sguardo sulla persona che si aspettano presterà aiuto a un'altra persona in difficoltà.

Ebbene, in questi esperimenti i bambini puntano sempre lo sguardo sull'attore che ha interagito con gli altri scambiando cibo o dando dei baci, quindi con scambi di saliva; è segno che riconosce queste persone come coloro che presteranno aiuto agli altri in difficoltà. Quando gli attori si scambiano solo giochi, i bimbi non li riconoscono come 'di famiglia' nei confronti delle persone in difficoltà.

Questo tipo di interazione, concludono gli scienziati, è fondamentale per un bebè, perché lo mette nella condizione di capire quali persone intorno a loro - oltre a mamma e papà - possono eventualmente fornire loro il supporto di cui hanno bisogno per sopravvivere.