23 mar 2023 17:49

DATE A CESARE CIÒ CHE È DI CESARE – CESARE BATTISTI, ABITUATO ALLA LATITANZA DORATA IN BRASILE, SI LAMENTA DELLE CONDIZIONI IN CARCERE - IL TERRORISTA, CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER DUE OMICIDI, CHIEDE "CONDIZIONI DI VITA PIÙ UMANE", E RIVENDICA IL DIRITTO ALLA PALESTRA, AL “TELECOMANDO LIBERO” E AL QUARTINO DI VINO DURANTE I PASTI - E PENSARE CHE NON GLI HANNO DATO NEMMENO IL 41 BIS, NÉ IL REGIME DI ALTA SICUREZZA...