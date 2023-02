18 feb 2023 10:00

DATECE ROBINHO (O ALMENO ARRESTATELO)! – IL GOVERNO ITALIANO HA CHIESTO AL BRASILE L’ESECUZIONE DELLA CONDANNA A NOVE ANNI DI RECLUSIONE PER L’EX CALCIATORE DEL MILAN – ROMA HA CHIESTO DI ESTRADARE IL GIOCATORE, E L’AMICO RICCARDO FALCO, CONDANNATI IN ITALIA PER STUPRO, MA LA RICHIESTA È STATA RESPINTA. IN ALTERNATIVA, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, NORDIO, HA CHIESTO CHE ALMENO IN PATRIA LA PENA SIA ESEGUITA…