SE NON VOLETE SPEGNERE I CONDIZIONATORI PER LA PACE, ALMENO FATELO PER LA… PANCIA! - UNO STUDIO SPAGNOLO HA RIVELATO CHE L'ARIA CONDIZIONATA FA INGRASSARE! - "SE VIVIAMO CON L'ARIA CONDIZIONATA MANGEREMO DI PIÙ E INGRASSEREMO" - RICERCHE CONDOTTE TEMPO FA NEGLI STATI UNITI AVEVANO GIÀ DIMOSTRATO CHE A UNA TEMPERATURA DI 35° SI MANGIA IL 10 PER CENTO IN MENO DI QUELLO CHE SI CONSUMA A 24°…