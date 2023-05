IL DATO E' TRATTO: E' GUERRA! - TWITTER ACCUSA MICROSOFT DI AVER CONDIVISO SENZA AUTORIZZAZIONE I DATI DEGLI UTENTI SUGLI USI DELLA PIATTAFORMA CON ORGANIZZAZIONI E AGENZIE GOVERNATIVE - IL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW, AVREBBE UTLIZZATO L'INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE DI TWITTER ("API") SENZA PAGARE LE COMMISSIONI CHE ELON MUSK HA COMINCIATO A CHIEDERE DA QUANDO HA ACQUISTATO IL SOCIAL NETWORK...

elon musk

(ANSA-AFP) - L'avvocato personale di Elon Musk, Alex Spiro, avrebbe inviato a Microsoft una lettera in cui la accusa di utilizzare l'interfaccia di programmazione di Twitter, la cosiddetta Api, "per usi e scopi non autorizzati". Secondo una copia della lettera visionata dall'agenzia Afp, Twitter afferma che "Microsoft potrebbe aver violato le regole per gli sviluppatori per un lungo periodo di tempo". In particolare, il social punta il dito su varie pratiche messe in campo da Microsoft anche per condividere i dati sugli usi della piattaforma con organizzazioni e agenzie governative.

ELON MUSK TWITTER

La società di Redmond ha smesso di accedere ai dati di Twitter ad aprile, scegliendo di non pagare le commissioni che Musk ha cominciato a chiedere agli sviluppatori per beneficiare delle Api del social. Con tale interfaccia, singoli sviluppatori e compagnie strutturate possono integrare finestre interattive di Twitter in loro app e siti e analizzare l'andamento dei post, con le interazioni e le "conversioni" pubblicitarie.

TWITTER ELON MUSK

Da quando Musk ha scelto di rendere a pagamento l'accesso alle Api, Microsoft ha eliminato il supporto al social dai suoi sistemi di monitoraggio, con un certo danno per la stessa Twitter in termini di riduzione degli investimenti da parte dei partner del colosso di Redmond. Giorni fa, Musk aveva postato questo messaggio: "Si sono formati illegalmente utilizzando i dati di Twitter. Tempo di querela". Il microblog ha dunque invitato Microsoft a identificare tutti i contenuti che sono stati sotto il suo controllo negli ultimi due anni, chiedendo un report completo entro il 7 giugno. (ANSA-AFP).