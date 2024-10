14 ott 2024 16:27

DATORI DI LAVORO, SVEGLIA: NON POTETE ROMPERE LE PALLE AI DIPENDENTI FUORI DALL’UFFICIO – ARRIVA ALLA CAMERA LA PROPOSTA DI LEGGE PER IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE, OVVERO IL LAVORATORE NON DEVE ESSERE PERSEGUITATO CON MESSAGGI, MAIL, TELEFONATE FUORI ORARIO E, COMUNQUE, PER UN ARCO DI TEMPO MINIMO DI DODICI ORE DALLA CESSAZIONE DEL TURNO – PER I TRASGRESSORI SONO PREVISTE SANZIONI DA 500 A 3MILA EURO. RESTA UN PROBLEMA: CHI DOVREBBE CONTROLLARE IL RISPETTO DELLA NORMA?