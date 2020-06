UNA VITA DA BOMBER – ANCHE VIERI, ADANI E VENTOLA SCODELLANO IL TORMENTONE DELL’ESTATE – BOBONE, AL DEBUTTO COME PRODUTTORE MUSICALE, SCHERZA AI MICROFONI DI “RTL 102.5”: “ORA C’È DA FARE TANTISSIMI SOLDI. IL FILM? OF COURSE" – IL SOGNO REALIZZATO DI VENTOLA CHE AL FIGLIO DISSE: “UN GIORNO VOGLIO ESSERE COME RICKY MARTIN” – ADANI, CHE IN UNA SCENA DEL VIDEO FA IL VERSO A ORONZO CANA’: “VOGLIAMO VINCERE IL DISCO DI PLATINO” - VIDEO