IL DAVID DEL MICHIGAN – UN RAGAZZO DI 14 ANNI IMPUGNA LA FIONDA E INIZIA A COLPIRE UN UOMO CHE STAVA TENTANDO DI RAPIRE LA SORELLA DI 8 ANNI - È SUCCESSO NELLA CONTEA DI ALPENA: LA BAMBINA STAVA CERCANDO I FUNGHI NEL BOSCHETTO DIETRO CASA, QUANDO IMPROVVISAMENTE È COMPARSO L’AGGRESSORE, UN 17ENNE. A QUEL PUNTO IL FRATELLO HA INIZIATO A LANCIARGLI SASSI AL PETTO E IN TESTA, E LUI È STATO COSTRETTO A FUGGIRE, MA POCO DOPO È STATO FERMATO DALLA POLIZIA…

Ha visto la sorellina di 8 anni in pericolo e non ci ha pensato un secondo. Ha impugnato la sua fionda artigianale e ha iniziato a colpire con tutta la forza che aveva un uomo che voleva rapire la piccola. È quanto accaduto in [...] Michigan dove un 14enne ha difeso come ha potuto la sorella dal rapitore, facendolo fuggire a gambe levate.

[...] il tentativo di rapimento risale allo scorso mercoledì 10 maggio, in una casa nella contea di Alpena in Michigan. La bambina stava cercando i funghi nel suo cortile, quando un giovane è spuntato dal bosco, l'ha afferrata da dietro e le ha coperto la bocca.

Ma l'aggressore, un 17enne, non aveva fatto i conti con l'indole del fratello maggiore della bambina. L'adolescente ha impugnato la sua fionda e ha iniziato a colpirlo con forza e a ripetizione con colpi molto precisi al petto. E il rapitore ha dovuto desistere dal suo intento, scappando a gambe levate. Poco dopo, la polizia, ha fermato un sospetto - nascosto in una stazione di servizio vicino alla casa - con evidenti ferite alla testa e al petto causate dai sassi scagliati con la fionda.

Il minorenne è stato arrestato e [...] si trova in carcere con l'accusa di tentato rapimento e adescamento di minore, oltre alla tentata aggressione. [...]

