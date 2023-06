DAVIDE FONTANA, IL 44ENNE CHE HA UCCISO E FATTO A PEZZI CAROL MALTESI VICINO MILANO, È STATO CONDANNATO A 30 ANNI – INCREDIBILMENTE IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO HA ESCLUSO L’AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE, DEI MOTIVI ABBIETTI E LE SEVIZIE (LA RAGAZZA FU UCCISA A MARTELLATE, POI SGOZZATA E I SUOI RESTI BUTTATI IN UN FOSSO) – LE PROTESTE DELLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA: “NON ABBIAMO AVUTO GIUSTIZIA. CON TUTTO QUELLO CHE SUCCEDE TRA DIECI ANNI SARÀ FUORI E POTRÀ RIFARSI UNA VITA, MIA NIPOTE A 26 ANNI NON TORNA PIÙ”

Davide Fontana, il 44enne a processo per aver ucciso la 29enne Carol Maltesi nella sua casa di Rescaldina (Milano) e averne poi disperso i resti a Borno, in provincia di Brescia, è stato condannato a 30 anni di carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Busto Arsizio (Varese), escludendo l'aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e le sevizie. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. La sentenza è arrivata dopo sette ore di camera di consiglio. […]

La zia di Carol: "Non abbiamo avuto giustizia" "È una vergogna, mia nipote l'ergastolo lo ha avuto a vita, così come sua madre e il mio nipotino". Sono le parole della zia di Carol Maltesi, Anna, al termine del processo. "Lascio tutto nelle mani di Dio, è una vergogna - ha ribadito tra le lacrime - ci aspettavamo l'ergastolo, anche se a mia sorella non interessava, perché tanto niente le riporterà Carol". "Con tutto quello che succede - ha concluso -, tra dieci anni sarà fuori e potrà rifarsi una vita, mia nipote a 26 anni non torna più".

