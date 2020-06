DAVVERO NON C’È PIÙ BISOGNO DELLA POLIZIA? LA REAZIONE ALL'OMICIDIO DI GEORGE FLOYD È IL FAR WEST: IL CONSIGLIO COMUNALE DI MINNEAPOLIS HA VOTATO IL TAGLIO DEI FONDI ALLE FORZE DELL’ORDINE E LO SMANTELLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA – STESSA SCELTA DI BILL DE BLASIO CHE HA PROMESSO DI TAGLIARE PARTE DEI FONDI PER IL NEW YORK POLICE DEPARTMENT. ALLA PROSSIMA RAPINA PREPARATEVI A CHIAMARE BATMAN… - VIDEO

Da "www.huffingtonpost.it"

proteste a minneapolis per omicidio di george floyd 1

La campagna “Defund the police” prende piede negli Usa. La maggioranza del consiglio comunale di Minneapolis, città in cui l’afroamericano George Floyd è morto per mano di un agente, ha votato per avviare un processo che dovrà portare a un taglio dei fondi alle forze dell’ordine e allo smantellamento del dipartimento di polizia.

“L’obiettivo è quello di riformarlo e di ricostruire insieme a tutta la nostra comunità un nuovo modello di sicurezza pubblica che davvero garantisca la sicurezza di tutti” ha dichiarato la portavoce del Consiglio comunale, Lisa Bender. La decisione è stata presa con una maggioranza tale da evitare il veto.

proteste a minneapolis per omicidio di george floyd 3

Le manifestazioni sono continuate in Usa durante tutta la giornata di ieri, ma senza violenze e i manifestanti hanno cominciato a concentrare la loro rabbia per la morte di Floyd su richieste di riforma della polizia e di giustizia sociale.

Sulla scia delle proteste contro la polizia violenta e della campagna ‘Defund the Police’, il sindaco di New York Bill de Blasio ha promesso di tagliare una parte dei fondi destinati al New York Police Department e di destinarli ai servizi per i giovani e ai servizi sociali.

proteste a minneapolis per omicidio di george floyd 2

Una mossa senza precedenti nella Grande Mela che - ha assicurato de Blasio - sarà attuata nel giro di tre settimane. Il dipartimento di polizia newyorchese ha un budget annuale di 6 miliardi di dollari.

proteste a minneapolis per omicidio di george floyd 5

Mosse che erano in qualche modo state anticipate da un tweet di Donald Trump contro il suo rivale alla Casa Bianca Joe Biden, in cui scriveva che “Sleepy Joe” e la sinistra radicale vogliono togliere fondi alla polizia, mentre lui vuole legge e ordine.

jabob frey, sindaco di minneapolis il sindaco di minneapolis in ginocchio davanti alla bara di george floyd derek chauvin il sindaco di minneapolis jacob frey proteste a washington per la morte di george floyd george floyd proteste a pittsburgh per la morte di george floyd proteste a minneapolis per omicidio di george floyd 6