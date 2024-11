4 nov 2024 08:09

DAWSON STA MALE – JAMES VAN DER BEEK, L’ATTORE FAMOSO PER “DAWSON’S CREEK”, HA UN CANCRO AL COLON RETTO: LO HA ANNUNCIATO LUI STESSO, ANNUNCIANDO DI AVER AFFRONTATO LA DIAGNOSI “IN PRIVATO” – VAN DER BEEK RECENTEMENTE È COMPARSO IN UN EPISODIO DELLA SERIE “WALKER” E PROSSIMAMENTE APPARIRÀ IN “THE REAL FULL MONTHY”, UNO SPECIALE IN CUI GLI ATTORI DISCUTONO PROPRIO DI TUMORI…