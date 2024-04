DE-GENERAZIONE Z: COSA STA SUCCEDENDO AI PISCHELLI DI TUTTA EUROPA? NELLE ULTIME SETTIMANE, CI STATI DIVERSI EPISODI DI VIOLENZA CON PROTAGONISTI GIOVANISSIMI – IN FRANCIA UN 15ENNE È STATO UCCISO DA ALCUNI ADOLESCENTI FUORI DALLA SCUOLA – IN GERMANIA UN 13ENNE HA ACCOLTELLATO UN SENZATETTO DOPO UN LITIGIO - IN FINLANDIA UN RAGAZZINO DI 12 ANNI HA AMMAZZATO UN COETANEO E FERITO ALTRI DUE DOPO AVER APERTO IL FUOCO A SCUOLA...

scuola di Montpellier dove e stata picchiata 13enne senza velo

Una ragazza aggredita all’uscita della scuola, un alunno delle medie ucciso di botte da una banda vicino a un istituto. Monta l’allarme in Francia su una violenza sempre più disinibita e incontrollata tra gli adolescenti. Un timore che non esiste solo Oltralpe. In Germania ieri un tredicenne ha accoltellato un senzatetto nelle strade di Dortmund dopo una discussione degenerata in insulti e poi in rissa. E qualche giorno fa era scoppiata una sparatoria in Finlandia, con un dodicenne che ha ucciso un coetaneo e ferito altri due, spiegando poi alla polizia che era stato vittima di bullismo.

FRANCIA - 15ENNE PICCHIATO A MORTE DA COETANEI

Shamseddine, 15 anni, è morto ieri in ospedale dopo essere stato picchiato a sangue giovedì davanti a una scuola media di Viry-Châtillon, banlieue di Parigi, da un gruppo di ragazzi. Samara, 13 anni, è stata stata presa a pugni e calci martedì all’esterno d Montpellier. La madre della ragazza ha spiegato che sua figlia, musulmana, «si truccava» e «vestiva all’europea», lasciando intendere che sia stata presa di mira per motivi religiosi. La procura che indaga non ha invece menzionato legami con la religione islamica, ma ha segnalato «invettive» tra studenti esplose prima sui social e poi all’interno dell’istituto.

arresto del 12enne autore della sparatoria nella scuola in finlandia 3

In entrambi i casi sembra che accanto ai motivi di fondo - la religione “tradita” per Samara, che non indossava il velo e si truccava, l’appartenza a un gruppo o a una gang rivale per Shamseddine - si facciano strada le ipotesi di rivalità amorose. «Contenzioso amoroso», «lite personale » per Shamseddine, da tutti ritenuto un ragazzo tranquillo. In questo caso le indagini muovono i primi passi e si attende l’interrogatorio di un diciassettenne fermato ieri sera.

A Montpellier, invece, per il caso di Samara, tre minorenni fra i 14 e i 15 anni sono stati già arrestati e hanno confessato di aver picchiato la vittima. A organizzare l’agguato sarebbe stata una musulmana osservante che detestava Samara e avrebbe preso a pretesto alcune foto di se stessa senza velo pubblicate su Snapchat da qualcuno. [...] Operata, la ragazza è uscita dal coma indotto dai medici per sedarla, ma lotta contro le conseguenze di un’emorragia cerebrale. […]

