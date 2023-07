BERLUSCONI FIGLI 3

BERLUSCONI, APERTO IL TESTAMENTO: C’È UN LASCITO PER MARTA FASCINA

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini, Daniela Polizzi per www.corriere.it

La decisione su Fininvest «presa nel 2006»

La decisione su Fininvest e sul patrimonio era già stata presa nel 2006, sempre secondo quanto rivelato dall’agenzia Ansa. Su un blocco note, color giallo paglierino, con l’intestazione «Villa San Martino», Silvio Berlusconi, il 2 ottobre di quell’anno, ha scritto a mano le sue volontà.

Undici righe su un foglio e dieci su un altro per il suo testamento, con uno stile asciutto e chiaro. «Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi». Nel 2020 ha aggiunto le disposizioni a favore del fratello.

