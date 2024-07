17 lug 2024 14:05

LA DECRESCITA INFELICE DI GALLIPOLI, DA PERLA DEL SALENTO A CAPITALE DEI DISAGI E DELLE RISSE! UN ANNO FA IL PIENONE, OGGI I TURISTI GIRANO ALLA LARGA E LE SPIAGGE RESTANO DESERTE – LA MANCANZA DI PARCHEGGI E LA STRADA PEDONALE LUNGHISSIMA PER ARRIVARE AL MARE METTONO IN GINOCCHIO IL SETTORE. ESPLODE L’IRA DEI BALNEARI: “PRESENZE IN CALO DELL’80%, NON ERA MAI ACCADUTO” – E NEI RISTORANTI SCOPPIANO LE RISSE PER I CONTI TROPPO SALATI: VIDEO