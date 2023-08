LA DEEP AMERICA E' RIMASTA AL KU KLUX KLAN - A NEWBERN, IN ALABAMA, UN SINDACO NERO VINCE LE ELEZIONI PER LA PRIMA VOLTA IN 160 ANNI MA L'EX PRIMO CITTADINO, CHE È BIANCO, VUOLE IMPEDIRGLI DI RICOPRIRE LA CARICA - PATRICK BRAXTON ERA STATO ELETTO DOPO CHE L'EX SINDACO, HAYWOOD WOODY STOKES III (CHE AVEVA RICOPERTO L'INCARICO PER OLTRE 44 ANNI) SI ERA "DIMENTICATO" DI PRESENTARE LA SUA LISTA - DOPO LA VITTORIA DI BRAXTON, STOKES E I SUOI SODALI HANNO FATTO DI TUTTO PER IMPEDIRGLI DI LAVORARE E POI...

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

patrick braxton

A Newbern, profonda Alabama, un'ora da Selma dove nel 1965 i neri in marcia per i diritti vennero picchiati, abitano 275 persone. […] L'85% per cento della popolazione è nera, il 15% è bianca e il reddito pro capite di 18 mila dollari colloca Newbern in fondo alle classifiche sul benessere economico. Questo villaggio […] ha però due sindaci, uno bianco e uno nero. E un giudice che dovrà decidere chi è quello vero.

A questo epilogo si è arrivati non per qualche errore di conteggio delle schede o di ricorsi, ma perché il secondo, il bianco Haywood Woody Stokes III, ex primo cittadino, ha deciso che colui che aveva vinto le elezioni, Patrick Braxton, afroamericano, non avrebbe mai avuto la possibilità di amministrare la cittadina. […] In più di 160 anni mai un afroamericano ha governato il villaggio e un bianco ha addirittura fatto il sindaco per 44 anni. Persino gratis secondo le cronache ufficiali.

haywood woody stokes iii

[…] Stokes nemmeno si era presentato a quelle elezioni, ufficialmente si era "dimenticato" di presentare la sua lista, ma l'ipotesi più probabile è che quando ha visto sugli elenchi elettorali il nome di Braxton abbia deciso di boicottarne la strada. In fondo le proporzioni - 85% neri contro 15% - non gli lasciavano molte chance.

[…] Ma la vittoria da allora è rimasta sulla carta. Con trucchi e bassezze in un sistema studiato a tavolino per impedirgli di amministrare, Stokes e i suoi sodali hanno nell'ordine: cambiato serratura agli uffici, impedito a Braxton di entrare all'ufficio postale per mandare un telegramma alla contea, bloccato l'accesso ai conti correnti, vietato di consultare i bilanci del comune. E a vietare l'accesso in ogni ufficio a Braxton è sempre stato un impiegato bianco. Il passo successivo, una volta paralizzata l'attività amministrativa, è stata quella di fare delle seconde elezioni.

patrick braxton

Assolutamente segrete, o per pochi intimi. Alle urne si sono presentati solo Stokes e qualche amico. E così il vecchio sindaco è tornato in sella. Da allora Newbern quindi si è trovata con due primi cittadini che hanno iniziato a darsi battaglia a colpi di fabbro e serrature forzate e da cambiare. Alla Cnn domenica sera Braxton ha raccontato la vicenda e ribadito che continuerà a lottare per aver garantiti i suoi diritti. Che sono quelli - ha aggiunto - di tutta la comunità nera. «Siamo un piccolo paese, una minuscola realtà ma anche qui è in gioco la democrazia che deve garantire il diritto e il rispetto del voto», ha detto. […]

patrick braxton patrick braxton