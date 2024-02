DEEPFAKE? FAKE YOU! - POLITICI, ATTORI E SVIPPATI DI TUTTO IL MONDO TREMANO PER L'IMMINENTE ARRIVO DI "SORA", IL PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI "OPENAI" CAPACE DI GENERARE VIDEO REALISTICI A PARTIRE DA UN TESTO - IL TIMORE E' CHE MOLTI POSSANO RAGGIRARE LE MISURE DI SICUREZZA, MESSE IN ATTO PER EVITARE LA CREAZIONE DI CONTENUTI VIOLENTI, OFFENSIVI E OSCENI, COME SUCCESSO DI RECENTE CON LE FOTO HARD (FINTE) DI TAYLOR SWIFT...

The OpenAI Sora research article has been released



The release includes even more incredible AI generated video examples!



Here are 10 more wild generated examples:

(1/10) pic.twitter.com/Cn6mwgkLSU — Allen T (@Mr_AllenT) February 16, 2024

Estratto dell'articolo di Pier Luigi Pisa per "la Repubblica"

video creati con sora ai 6

OpenAI, l’azienda californiana che ha stupito il mondo con ChatGpt, ha lasciato nuovamente tutti a bocca aperta con Sora, un’intelligenza artificiale capace di generare video realistici a partire da un testo. […]

In uno dei video diffusi da OpenAI, una ragazza cammina su una strada di Tokyo. […] Anche la regia improvvisata dall’IA è impressionante. Si parte da un totale che mostra il contesto urbano. Poi si passa a un primissimo piano della donna. In un minuto - il massimo che si può ottenere per ora con Sora - solo due cose tradiscono la natura artificiale delle immagini: un piccolo simbolo di OpenAI - la “prova” che il contenuto proviene da una IA - e i passi talvolta incerti della “donna in rosso”. […]

video creati con sora ai 3

Ma siamo di fronte a dimostrazioni. Sora, infatti, non si può provare. E non sappiamo se, una volta aperta al pubblico, risponderà in modo altrettanto stupefacente alle richieste degli utenti. […] OpenAI per ora sta valutando eventuali rischi e pericoli di questa tecnologia. Ci sarà da lavorare. Se usato nel modo sbagliato, uno strumento come Sora può aumentare a dismisura i deepfake, quei video in cui gli algoritmi fanno dire (o fare) a un individuo - spesso celebrità o politici - cose che non ha mai detto né fatto. La presenza di filtri o censure, che dovrebbero prevenire la generazione di contenuti violenti, offensivi e osceni, non è sufficiente. Ne sa qualcosa la popstar Taylor Swift, che recentemente è stata spogliata dall’IA di Microsoft nonostante le misure di sicurezza adottate dall’azienda.

video creati con sora ai 4

È facile immaginare la disinformazione che Sora potrebbe alimentare se qualcuno trovasse il modo di usarla per clonare Joe Biden, Donald Trump o qualsiasi altra persona che nel 2024 correrà per la Casa Bianca o per un posto al Parlamento europeo. Sora preoccupa anche Hollywood e più in generale chi, con i video reali, si guadagna da vivere. […]

video creati con sora ai 1

Un recente studio della Carnegie Mellon University, di Pittsburgh, ha evidenziato che per produrre un’immagine l’IA utilizza l’energia necessaria a ricaricare uno smartphone. Quanta ne servirà per un video di alcuni secondi? C’è poi la questione del diritto d’autore. Quali immagini ha “studiato” Sora? OpenAI sostiene di aver attinto a video pubblici senza copyright. Ma in passato l’azienda ha rimediato diverse cause - una dal New York Times - per aver usato dati senza permesso. […]

ARTICOLI CORRELATI

video creati con sora ai 7 video creati con sora ai 2 video creati con sora ai 5