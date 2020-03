CONTE METTE IL GUINZAGLIO A CASALINO? – CHIUNQUE SIA STATO A FAR USCIRE LA BOZZA DEL DECRETO SABATO SERA, LA COSA NON È PIACIUTA PER NIENTE ALLA POCHETTE CHE CAMMINA E NON È RIMASTA SENZA CONSEGUENZE. IL PRIMO EFFETTO È CHE SONO STATE AMPLIATE LE DELEGHE DELLA VICE DI ROCCO, MARIA CHIARA RICCIUTI – L’OTTIMO RAPPORTO CON GIUSEPPI E LE ESPERIENZE SPECIALI NEL CURRICULUM, TRA CUI IL LAVORO PER LE ONLUS DI IGOR DANILOV, A LUNGO PERSONAGGIO PRINCIPALE DI GAZPROM MEDIA IN ITALIA…