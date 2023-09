1. KANYE WEST E BIANCA CENSORI SCATENATO IL PANICO A FIRENZE

DAGONEWS

kanye west e bianca censori a firenze 8

Kanye West e la sua nuova “moglie” Bianca Censori hanno scatenato il panico mentre facevano shopping nella frequentatissima Via dei Calzaiuoli a Firenze ieri pomeriggio.

West, 46 anni, è entrato in modalità fotografo mentre faceva mettere in posa la bombastica tettona 28enne che sfoggiava il suo fisico in un body color carne. Dietro di lei una folla di turisti e curiosi tentava di portarsi a casa uno scatto del culone dell’architetto.

Censori ha mostrato le sue forme avvolta nel solito look: una tuta attillata con body a strizzare le bocce che straripavano dal corpetto.

Tra uno scatto e l’altro, West si è fermato a sistemare l'outfit appariscente dell'architetto per portarsi a casa il miglior scatto possibile sul suo iPhone .

kanye west e bianca censori a firenze 3

2. KANYE WEST, IL RAPPER A FIRENZE. PER INCIDERE IL NUOVO ALBUM

Estratto dell'articolo di Giorgio Bernardini per www.corriere.it

Kanye West sta registrando il suo undecimo disco da solista a Firenze. A dire il vero pare che per l’intero mese di agosto l’hotel Four Season sia stato l’epicentro dell’hip hop mondiale, senza che nessuno riuscisse a capire davvero che cosa stesse accadendo. La struttura di lusso di Borgo Pinti, secondo ricostruzioni dirette ed indirette (immagini pubblicate sui social), ha adibito un’intera ala allo staff di rapper statunitensi che si sono dati appuntamento in Italia in una sorta di happening segreto «che ha anche fare con l’ispirazione e la possibilità di creare senza essere disturbati», come ci spiega uno dei collaboratori dello staff di uno dei rapper.

3. KANYE WEST E MOGLIE DANNO SPETTACOLO IN ITALIA

Estratto dell'articolo di www.105.net

kanye west e bianca censori a firenze 5

Kanye West e la moglie, Bianca Censori, si trovano per le loro vacanze italiane in quel di Firenze. Ma come spesso accade nella loro vita privata, così anche in quella pubblica, nel capoluogo toscano, i due hanno dato spettacolo di sé con un outfit del tutto originale.

In molti abitanti di Firenze hanno infatti criticato Bianca Censori per aver indossato abiti estremamente succinti: in diverse occasioni la donna si è mostrata in pubblico con il seno ben visibile sotto abiti a rete trasparenti. Da allora, soprattutto sui social media, diversi fiorentini hanno bollato gli abiti della sosia di Kim Kardashian come "irrispettosi" e "contrari alla pubblica decenza”.

kanye west e bianca censori a firenze 4

"Non abbiamo bisogno di questa spazzatura in Italia," ha commentato un utente italiano, mentre un altro ha bollato gli abiti di Bianca come "senza classe" e "volgari". Utenti provenienti da altre parti del mondo hanno fatto eco a questo sentimento, commentando: “Mentre pianificavo un viaggio in Italia, ho letto più volte che gli italiani sono molto alla moda e sono abbastanza conservatori nelle loro scelte di abbigliamento. Chissà cosa pensano di questo esibizionista?”.

kanye west e bianca censori a firenze 6

Non solo. Anche Kanye West ha fatto parlare di sé, prima camminando per le strade di Firenze a piedi nudi (una moda molto in voga tra i vip di Hollywood) e poi optando per un look total black che è apparso quanto meno bizzarro

