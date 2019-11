12 nov 2019 09:50

DELITTO E CASTIGO A SAN PIETROBURGO - PRIMA LA LITE, POI LO STORICO DI NAPOLEONE FA A PEZZI L'EX STUDENTESSA: NELLE ORE SUCCESSIVE SOKOLOV AVEVA PERFINO RICEVUTO DELLE PERSONE NELL'APPARTAMENTO, SENZA CHE QUESTE SOSPETTASSERO ALCUNCHÉ – POI COME IL PROTAGONISTA DEL ROMANZO DI DOSTOEVSKIJ HA VAGATO IN PREDA AL DELIRIO PER LE VIE DELLA CITTA’ ED E’... - IL CREMLINO: “UN MOSTRUOSO ATTO DI PAZZIA”