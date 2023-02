“SIAMO COSTRETTI A SCEGLIERE TRA FEDEZ E MARIO GIORDANO, CHE TEMPI BARBARI” – TWEET! "MARIO GIORDANO SI LAMENTA PER GLI INSULTI RICEVUTI. IN EFFETTI “GIGANTE DEL GIORNALISMO” E' INQUALIFICABILE" - CRUCIANI: "FEDEZ NON E' QUELLO CHE SVENTOLA LA BANDIERA DEI DIRITTI LGBT? E POI PERCULA GIORDANO PER LA SUA VOCE, EDDAI!" - ANCHE FLAVIA VENTO E L'EX PRESIDENTE DELLA RAI MARCELLO FOA CONTRO IL RAPPER - VIDEO