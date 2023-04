IL DELITTO IMPERFETTO - GIAMPAOLO AMATO, IL MEDICO DELLA VIRTUS BASKET ARRESTATO PER OMICIDIO, HA UCCISO LA MOGLIE PER STARE CON L’AMANTE: LA COMPAGNA AVEVA SCOPERTO IL TRADIMENTO E LUI AVEVA INIZIATO AD AVVELENARLA CON FARMACI PSICOTROPI – GIÀ IN PASSATO LA VITTIMA AVEVA ACCUSATO EPISODI DI NARCOLESSIA E SI SENTIVA SPESSO STORDITA, ARRIVANDO A CONFESSARE ALLE AMICHE IL TIMORE CHE MARITO LE STESSE METTENDO QUALCOSA NELLE TISANE – IL MEDICO È SOSPETTATO ANCHE PER LA MORTE DELLA SUOCERA…

1. "MIX DI FARMACI LETALI ALLA MOGLIE" MEDICO ARRESTATO PER OMICIDIO

Estrattod dell'articolo di Andreina Baccaro per il "Corriere della Sera"

giampaolo amato 2

Un medico molto conosciuto in città, un professionista stimato che trova la moglie, medico anche lei, priva di sensi in casa. Chiama il 118, che però non può che constatarne il decesso. Un copione già visto molte volte: sembrava, o poteva sembrare, una morte naturale. Invece gli esami tossicologici sulla salma rivelano dosi massicce di benzodiazepine e un anestetico ospedaliero, il Sevoflurano, nei polmoni di Isabella Linsalata, 62enne medico bolognese deceduta il 31 ottobre 2021.

Sabato, a quasi due anni dai fatti, i carabinieri del nucleo investigativo di Bologna hanno arrestato il marito Giampaolo Amato, specializzato in Oftalmologia e Medicina dello sport, per anni medico della Virtus, una delle due squadre di basket della città. Il pm Domenico Ambrosino gli contesta l’omicidio aggravato, il peculato e la detenzione illecita di farmaci psicotropi.

isabella linsalata 1

Sarebbe stato lui a somministrarli alla moglie (da cui ha due figli, entrambi maggiorenni) a sua insaputa. Un sistema sofisticato per ammazzarla senza lasciare traccia […] Le indagini hanno ricostruito che già negli anni passati la donna aveva accusato malesseri e narcolessia che, ipotizza l’accusa, potrebbero essere stati causati sempre dalla somministrazione dolosa di farmaci psicotropi da parte del marito.

Quel sospetto, del resto, lo avevano in molti: le amiche di Isabella, la sorella, che nel 2019, trovandola in casa stordita con il marito, porta via una bottiglia di vino che l’uomo aveva lavato prima di buttare nel pattume. L’ha consegnata ai carabinieri dopo la morte di Isabella e dalle analisi del Ris è risultata positiva alle benzodiazepine. Ma le accuse non finiscono qui: Amato risulta indagato anche per la morte della suocera, deceduta nel sonno solo 22 giorni prima della figlia, nella sua abitazione adiacente a quella dei coniugi Amato-Linsalata.

giampaolo amato isabella linsalata 2

Dopo il ritrovamento delle sostanze tossiche nella salma di Isabella, sono stati eseguiti gli esami anche su quella dell’anziana madre, risultata positiva anche lei alle benzodiazepine e allo stesso anestetico che ha ammazzato la figlia.

[…] A spingere Amato sarebbe stata l’impossibilità a gestire una doppia relazione: quella con la moglie con cui, seppure separati in casa, c’era stato un riavvicinamento. E quella con un’alta donna, più giovane, conosciuta nel 2018.

giampaolo amato isabella linsalata 1

Isabella aveva scoperto tutto nel 2019, da lì erano iniziati i continui litigi tra i coniugi. In quel periodo erano cominciati anche degli strani malesseri per Isabella, sempre intontita, narcolettica, anche quando era tra la gente. Lei stessa a un certo punto aveva confessato alle amiche di temere che il marito le stesse somministrando qualcosa nelle tisane troppo amare che le preparava dopo cena. […]

2.GIAMPAOLO L’INSOSPETTABILE L’EX DOTTORE DELLA VIRTUS CHE FECE IL VOLONTARIO COVID

giampaolo amato 1

Estratto dell’articolo di Luca Muleo per il "Corriere della Sera"

[…]

Ieri, a Bologna, dove è notissimo non solo nell’ambiente cestistico, erano tutti letteralmente sconvolti. Increduli.

Gli unici aggettivi usati da chi lo conosceva. […]

Di stanza all’ospedale Maggiore e a Porretta Terme, nei giorni duri del Covid era stato tra i primi a «partire» volontario per il nascente reparto dedicato all’ospedale Bellaria. In trincea insieme ad altri reclutati con diversi curricula e formati per l’emergenza.

Aveva parlato di «un’esperienza incredibile sul piano umano e professionale» nonostante la comprensibile paura di quei mesi. «Già sei preoccupato per te e i tuoi cari, speri di farcela e vedi qualcun altro che non sopravvive. È dura», diceva. Assolutamente insospettabile, «sempre sembrata la persona più buona del mondo», raccontano in città. Nessuno, nemmeno per battuta, avrebbe avuto il coraggio di azzardare qualcosa su di lui dopo i decessi in famiglia.

giampaolo amato

Il basket e la gloriosa squadra bianconera, le passioni di una vita. Oculista di professione, ma esperto e pronto a un consiglio spesso illuminante su qualunque altro ramo medico, viaggiava tanto, anche all’estero, per lavoro, ma cercava di organizzarsi così da essere accanto alla sua squadra del cuore.

Pure in giro per l’Europa. Esplosa la pandemia, interrotta la stagione della serie A italiana, la nuova dirigenza della Virtus aveva fatto altre scelte per lo staff medico, e Amato viveva molto male la lontananza dalle V nere, da quello spogliatoio di cui si sentiva parte integrante, con la canotta virtuale addosso sopra alla giacca.

[…]

isabella linsalata