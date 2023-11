UN DELITTO E MOLTI MISTERI – SAREBBE STATO UN EX OPERAIO 82ENNE A UCCIDERE CON UN COLPO DI FUCILE PIETRO CAPRIO, INSEGNANTE TROVATO CARBONIZZATO NELLA SUA AUTO A BAIA DOMIZIA, IN PROVINCIA DI CASERTA - DIETRO L’OMICIDIO CI SAREBBE L’OMBRA DELL’USURA VISTO CHE LA VITTIMA AVEVA PRESTATO AL SUO ASSASSINO 10MILA EURO E SI ERA FATTO RESTITUIRE LA CIFRA A RATE – PARE CHE IL DEBITO FOSSE ESTINTO, MA…

Estratto dell’articolo di Marilù Musto per “il Messaggero”

pietro caprio 2

Sarebbe stato un ex operaio della "Morteo industrie" di Sessa Aurunca a uccidere con un colpo di fucile l'insegnante Pietro Caprio e a incendiare il cadavere del prof. Il colpo di scena c'è stato nella notte. Come nel romanzo "The outsider" di Stephen King, il presunto assassino del "giallo" di Baia Domizia è un insospettabile: Angelo Gentile, 82 anni, pensionato con la passione per l'agricoltura e nessun precedente penale. Il movente sarebbe riconducibile al prestito di denaro da parte della vittima all'anziano.

auto carbonizzata di pietro caprio 2

C'è l'ombra dell'usura alla base del delitto, anche se l'assassino ha definito il professore un «benefattore» durante l'interrogatorio dei magistrati. Una certezza c'è: l'anziano aveva due fucili nascosti in casa, corredati da una cartucciera. E proprio grazie all'unico colpo mancante dalla cartucciera e, soprattutto, alle immagini di due telecamere pubbliche installate dal Comune di Cellole, i carabinieri di Sessa Aurunca sono riusciti a chiudere il cerchio in meno di 24 ore dalla scoperta del cadavere incenerito. In un frame, infatti, comparirebbe il volto dell'indagato alla guida dell'auto.

pietro caprio 1

Ma cosa avrebbe spinto l'anziano all'omicidio? Il tutto sarebbe riconducibile a un presunto prestito "a strozzo". Il pensionato, in sede di interrogatorio, avrebbe ammesso agli inquirenti di conoscere la vittima dal 2002. In quell'anno Pietro Caprio gli avrebbe prestato 10mila euro, la cui ultima rata di estinzione risalirebbe a settembre scorso. Alla domanda dei pm su quanto, in tutto, fosse stato restituito al prof, il presunto assassino avrebbe risposto con diverse cifre: 50 milioni (di lire) una prima volta, 10mila euro una seconda e 50mila euro la terza volta. Avrebbe però spiegato che Pietro Caprio non ha mai insistito per la restituzione del prestito.

auto carbonizzata di pietro caprio 1

Ora però si indaga anche sulla società di cui era partecipe Caprio, che muoveva ingenti capitali. Da ieri mattina, Angelo Gentile è rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo un interrogatorio durato 4 ore. È accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e di distruzione di cadavere.

[…]