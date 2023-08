I DEM AMERICANI VOGLIONO STRAPERDERE: E INFATTI SOGNANO MEGHAN MARKLE ALLA CASA BIANCA – LA VOLATA GLIEL’HA TIRATA LA SORELLA DI JOE BIDEN, VALERIE, CHE HA PARLATO DELLA DUCHESSA COME DI UNA “CANDIDATA ECCELLENTE” – SUBITO DOPO È STATO LANCIATO UN SONDAGGIO TRA I DEMOCRATICI E L’EX ATTRICE È RISULTATA AL PRIMO POSTO, ALLA PARI DI QUEL FLOP CHIAMATO KAMALA HARRIS E DAVANTI A HILLARY CLINTON...

Estratto di Vittorio Sabadin per "Il Messaggero"

meghan markle

Le sue ex amiche l'avevano detto: Meghan è così ambiziosa e così piena di sé da non porsi limiti, e persino la Casa Bianca potrebbe essere uno dei suoi obiettivi. A sentirlo veniva da ridere, ma l'ipotesi che la duchessa possa candidarsi si fa sempre più concreta. In un'intervista a "Good Morning Britain" persino la sorella del presidente americano Joe Biden, Valerie, ha dichiarato che Meghan «sarebbe una candidata eccellente». Valerie non parla mai a vanvera: è un'attivista democratica molto ascoltata, ha organizzato le campagne elettorali del fratello e ha collaborato a lungo con Barack Obama.

valerie e joe biden

Il suo sorprendente appoggio alla duchessa di Sussex è stato seguito da un sondaggio tra i democratici sulle donne che potrebbero candidarsi nel 2028: Meghan è risultata al primo posto alla pari con la vicepresidente Kamala Harris e davanti a Hillary Clinton. Mentre la popolarità dei Sussex crolla negli Stati Uniti e nel mondo, dove tutti sono stufi dei loro piagnistei, starebbe dunque crescendo il consenso per Meghan all'interno dei democratici.

principe harry meghan markle

Secondo alcuni osservatori questa è la prova di quanto il partito sia mal messo in fatto di candidati: nel 2024 ripresenterà l'ottantunenne "Sleepy Joe", e nel '28 magari ci sarà davvero spazio per un'altra ex star di film di serie B, come avvenne per Ronald Reagan tra i repubblicani.

[…] L'entusiasmo di Valerie non sembra però condiviso dal fratello Joe: si è saputo che dopo il funerale della regina Elisabetta, Meghan aveva chiesto al presidente un passaggio sull'Air Force One per il ritorno a casa.

meghan markle 4

Forse voleva già farsi un'idea del suo futuro velivolo privato, ma le è stato detto che non era possibile. Anche gli Obama e i Clinton, che la duchessa considerava amici, non la invitano più per una ragione molto semplice: essere vicini ai Sussex vuol dire fare un dispetto ai Windsor

[…] Forse è anche per questo che Meghan ha annunciato che le critiche alla famiglia reale sono cose del passato, che non si ripeteranno più, e non ha speso una sola parola per il libro di Harry.

meghan markle 9

Sempre più solo e sempre più spaesato in California, Harry potrebbe diventare un ostacolo per le nuove ambizioni della moglie. A Londra "Travalyst", un'associazione fondata dallo stesso Harry per il turismo sostenibile, l'ha estromesso dal consiglio di amministrazione e secondo i giornali la decisione è dovuta al fatto che il principe è diventato troppo impopolare e non è più in grado di promuovere alcuna causa. […]

principe harry e meghan markle 2 il principe harry e meghan markle 2 meghan markle 1 meghan markle al funerale della regina elisabetta 1 principe harry meghan markle meghan markle 6 il principe harry e meghan markle 5 meghan markle