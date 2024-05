IL DENARO COMPRA ANCHE LE CITTA' – PORTOFINO SI FERMERA' PER SEI ORE PER LA FESTA PRE-NOZZE DEL RAMPOLLO ANANT AMBANI E DI RADHIKA MERCHANT: NESSUNO POTRÀ ENTRARE IN PIAZZETTA PER I FESTEGGIAMENTI DALLE 17.30 ALLE 22.30 TRANNE I 1800 INVITATI E I RESIDENTI. TRA GLI OSPITI BILL GATES, MARK ZUCKERBERG E JOHN ELKANN. IMPRENDITORI E FINANZIERI. ATTORI DI HOLLYWOOD E DI BOLLYWOOD – QUALCHE RESIDENTE MUGUGNA: “UNA VOLTA VENIVA CHURCHILL”, MA IL SINDACO GONGOLA: “ERA GIUSTO FARE QUESTA ESPERIENZA…”

anant ambani radhika merchant

Niccolò Zancan inviato a Portofino «Ci dispiace, ma è un caso di Nda». Un caso di cosa, scusi? «Non disclosure agreement. Insomma: patto di non divulgazione. Il signor Vincenzo Dascanio, incaricato del cerimoniale, non può rivelare neanche un dettaglio sulla grande festa che sta organizzando a Portofino». Certo, riservatezza: ma come si fa a tenere nascosto un segreto del genere?

Il terzogenito dell'undicesimo uomo più ricco del mondo, il signor Mukesh Ambani, magnate indiano con industrie petrolchimiche, fabbriche tessili, negozi a ripetizione, compagnie telefoniche e un patrimonio stimato da Forbes intorno ai 113 miliardi di dollari, domani sera sarà a Portofino con ottocento invitati per la seconda festa prematrimoniale.

Sta per sposare una delle donne più ricche di un'altra famiglia di miliardari indiani, quella di Viren Merchant, a capo di un colosso farmaceutico.

portofino

Insomma: il rampollo Anant Ambani e la rampolla Radhika Merchant saranno a Portofino, dopo un crociera privata extra lusso da Palermo alla Costa Azzurra, per un'altra festa propedeutica al fatidico sì. Dopo il primo ricevimento prematrimoniale a marzo nella città di Jamnagar, nello stato occidentale del Gujarat, a cui avevano partecipato tutte le famiglie più ricche del mondo e con Rihanna in concerto ingaggiata per 8 milioni di euro.

IVANKA TRUMP - MATRIMONIO AMBANI

Ecco il secondo festeggiamento prematrimoniale nella piazzetta di Portofino, a cui sono state invitate tutte le stesse famiglie più ricche del mondo, ma questa volta sul palco si esibirà il tenore Andrea Bocelli per una cifra - al momento - riservata.

[…] Raccontano che ci saranno anche Bill Gates, Mark Zuckerberg e John Elkann. Imprenditori e finanzieri. Attori di Hollywood e di Bollywood.

John Elkann e Lavinia Borromeo ai festeggiamenti pre-matrimonio di Anant Ambani e Radhika

[…] Portofino sarà a numero chiuso. Riservata ai festeggiamenti dalle 17,30 alle 22,30. Possono entrare in piazzetta solo quattro categorie di persone: gli invitati, i residenti, i lavoratori, oppure gli ospiti di alberghi e ristoranti con una prenotazione. Un braccialetto distinguerà gli imbucati.

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha preso la decisione dopo giorni tormentati: «Ci sono state molte discussioni sulla tipologia di evento. Portofino sarà lo scalo di una festa privata. Ma noi vogliamo che questo paese sia aperto a tutti, quindi abbiamo posto due condizioni: l'orario ristretto a sei ore, in modo che per il resto del tempo si possa vivere un giornata normale. E poi il concerto di una star italiana di richiamo internazionale, per spedire una cartolina da Portofino al mondo intero. E con Bocelli siamo stati accontentanti».

FAMIGLIA AMBANI - CERIMONIA DI FIDANZAMENTO

Resta il fatto che il paese sarà privatizzato, dicono gli scontenti. «È un evento straordinario, come lo è stato la festa di Dolce&Gabbana», spiega ancora il sindaco Viacava. «Gli ingressi andavano contingentati per ragioni di sicurezza. Il mio cuore, che di solito non sbaglia, dice che questa è una cosa molto buona per Portofino e che manderemo un'immagine stupenda. Quando mi hanno confermato il concerto di Bocelli, ho capito che era giusto fare questa esperienza».

anant ambani e radhika merchant 1

Transenne, parcheggi riservati, controlli sulla piccola strada da Santa Margherita Ligure. Durante la festa prematrimoniale in paese ci saranno 1.800 persone.

Ma è proprio la parola pronunciata dal sindaco Viacava, quella che sembra andare per la maggiore a Portofino: «Experience». Hanno aderito al programma tutti i ristoranti, tranne quattro fedeli alla clientela abituale. «Ognuno di loro cucinerà un piatto della tradizione ligure, che poi sarà servito per un'esperienza di food del territorio da passeggio».

Dopo la sede dello «Yacht club italiano». Dopo lo «Splendido mare Gym». Dicono che la nave dei festeggianti attraccherà in punta al molo. E poi, lentamente, gli ottocento invitati verranno sbarcati in piazzetta a bordo di grandi tender fatti arrivare per l'occasione.

mark zuckerber priscilla chan alla festa pre nozze di anant ambani e radhika merchant

[…]

Arriva Giorgio Devoto detto "il Tigre", 81 anni, per più di trenta nel Consiglio comunale del paese. Lui è uno dei 180 residenti di Portofino. «Qui sbarcava Winston Churchill dallo yacht di Onassis, e faceva il segno di vittoria con le dita, non sai che emozione», racconta con la faccia al sole. […]

E poi via, verso la prossima «esperienza»: Anant Ambani e Radhika Merchant si sposeranno il 12 luglio a Mumbai.

