IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? PROPONGO UNA RILETTURA DI UN SEQUEL CHE NON PIACQUE MOLTO ALLA SUA USCITA, MA A ME INVECE PIACQUE, “BLADE RUNNER 2049” DI DENIS VILLENEUVE - RIMANE PIENAMENTE UN FILM DI VILLENEUVE, NON UN SEQUEL, MA COME SE IL VECCHIO BLADE RUNNER FOSSE SOLO UNA FONTE D’ISPIRAZIONE - IN SECONDA SERATA POSSO SEGNALARVI IL RECUPERO DELLO STRACULT GAY “TRE” DI CHRISTIAN DE SICA DOVE FA IL TRIANGOLO CON PAOLO CONTICINI E ANNA GALIENA… - VIDEO