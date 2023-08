DENTIERE AFFILATE – IN UN CENTRO ANZIANI DI TORINO UNA PARTITA A CARTE TRA ULTRA 80ENNI FINISCE A CAZZOTTI. UN SIGNORE HA SBROCCATO PER UN ERRORE DEL COMPAGNO E LO HA PICCHIATO: “MI HAI FATTO PERDERE” – LA VITTIMA SI È BECCATA IL PUGNO IN UN OCCHIO ED È FINITO IN OSPEDALE. ENTRAMBI SONO SOCI STORICI DEL CENTRO E HANNO UN CARATTERE DEFINITO DAI CONOSCENTI "FUMANTINO": DOPO IL PUGNO, L'AGGRESSORE HA AFFERRATO UNA SEDIA E...

Estratto dell’articolo di Pier Francesco Caracciolo per www.lastampa.it

anziani giocano a carte 2

Scontro al centro d’incontro. Non è un gioco di parole, ma quanto accaduto nello spazio anziani in via Cimabue 6, quartiere Mirafiori Sud. Qui, venerdì pomeriggio, una partita a carte è degenerata in una scazzottata. Protagonisti due soci ultra ottantenni, uno dei quali ha colpito l’altro con un pugno in pieno volto:

«Hai giocato una carta sbagliata e mi hai fatto perdere la partita» gli avrebbe urlato prima di aggredirlo. Risultato: occhio destro tumefatto per la vittima, Antonio C., che il pomeriggio stesso si è recato in ospedale, dove è stato trattenuto una notte per accertamenti. Lui stesso, il giorno dopo, si è presentato nella caserma dei carabinieri di zona, in via Guido Reni, e ha sporto denuncia contro Michele A., l’aggressore.

anziani giocano a carte 3

«Si tratta di due soci storici, che si conoscono da anni» assicura chi li conosce bene. Entrambi, a quanto si apprende, hanno un carattere definito da molti fumantino, sfociato in passato in qualche parola di troppo nel centro d’incontro ma mai in aggressioni fisiche.

[…] Poi l’aggressione: Michele ha fatto il giro del tavolo e si è scagliato contro Antonio. Lo ha colpito: un pugno, forse due. L’aggredito è caduto a terra. Michele, poi, ha afferrato una sedia e l’ha sollevata da terra. È stato quello il momento in cui gli altri soci sono intervenuti e lo hanno fermato. […]

anziani giocano a carte 1