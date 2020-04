TUTTI I TWEET SUL ''GF VIP'' CHE CHIUDE CON 4,5 MILIONI DI ASCOLTATORI - ''UNA RETE COMMERCIALE CHE NON VA IN PUBBLICITÀ PER 90 MINUTI NELLA FINALE DI UN PROGRAMMA DI PUNTA. LA CRISI NON ARRIVERÀ, È GIÀ ARRIVATA'' - ''A ICARDI NON GLIENE SBATTE UN CAZZO DI SIGNORINI, INNAMORATO DI LUI, MA WANDA GLI HA INSERITO LA MONETINA DIETRO ALLA SCHIENA'' - ''SARA SOLDATI CI PROVA CON ANDREA DENVER, MA LUI LE DÀ UN PALO IN DIRETTA: “PREFERISCO ADRIANA VOLPE”. IL MARITO STECCHITO'' - ''ANTONELLA MIGLIOR CONCORRENTE DI REALITY SHOW DI SEMPRE. VERA, TERRIBILMENTE VERA''