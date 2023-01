29 gen 2023 11:45

DESTINAZIONE SQUALIFICA. E INVECE NO. – CIRCOLA IN RETE UN VIDEO DI POCHISSIMI SECONDI CHE SPOILERA "QUANTO TI MANCA IL FIATO", IL BRANO CON CUI GIANLUCA GRIGNANI TORNA A SANREMO: A SALVARE LE CHIAPPE AL CANTANTE SAREBBE LA VERSIONE DELLA CANZONE CHE, DA UN PRIMO ASCOLTO, NON SAREBBE QUELLA CHE PORTERÀ ALL’ARISTON – ‘STA REGOLA DELL’INEDITO ORMAI È UNA MEGA FARSA: DOPO NON AVER SQUALIFICATO FEDEZ-MICHIELIN SONO TUTTI SALVI…