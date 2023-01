16 gen 2023 09:55

IL DESTINO DEI CRISTIANI IN AFRICA: IL MARTIRIO - IN CONGO ALMENO 17 PERSONE SONO MORTE IN UN ATTENTATO, RIVENDICATO DALL’ISIS, DURANTE LA MESSA DELLA DOMENICA – L’ATTACCO TERRORISTICO È AVVENUTO IN UN PICCOLO VILLAGGIO AL CONFINE CON L’UGANDA - SECONDO LE RICOSTRUZIONI L'ISIS AVREBBE PIAZZATO UNA BOMBA RUDIMENTALE CHE...