Erano zio e nipote le vittime dell’ incidente stradale mortale avvenuto sabato sera a Pietracamela nel Teramano, sulla provinciale 43, dove una Jeep Renegade guidata dallo zio, è uscita di strada e rotolata su se stessa precipitando per 50 metri in una scarpata , dopo aver sfondato il guardrail.

Andrea Cecca, 28 anni di Tivoli, e Giorgio Bellachioma, 44, stavano tornando da una giornata organizzata a Prati di Tivo, celebre località sciistica dell’Abruzzo, per festeggiare la guarigione del ragazzo dai postumi di un grave incidente stradale che, nell 2019, lo aveva costretto su una sedia a rotelle.

Col tempo, tanta fatica e riabilitazione era riuscito a rialzarsi e a camminare con un deambulatore e sabato, orgoglioso, si era presentato a casa dello zio, a Crognoleto, dove si era trasferito da Tivoli per lavorare come operaio edile in una ditta di Montorio, per mostrargli come si era ripreso da quel sinistro di 4 anni fa. Perché non andare a festeggiare con le rispettive compagne a Prati di Tivo, sul versante teramano del Gran Sasso?

[…] Di rientro dalla gita, all’uscita di un tornante, l’auto sfonda il guard rail e precipita, schiantandosi in prossimità di una scarpata. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, costato la vita ai due uomini, seduti sui sedili anteriori. Per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Le due donne, di 51 e 22 anni, sono state invece sbalzate dall’urto fuori dall’abitacolo e recuperate nella boscaglia dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino. È stata una di loro, rimasta ferita meno gravemente, a dare l’allarme. Si sono salvate aggrappandosi alle reti di protezione che trattengono i massi. Trasferite all’ospedale Mazzini di Teramo, se la caveranno con qualche decina di giorni di prognosi. […]

