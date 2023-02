1 feb 2023 13:48

DESTINO INFAME – A PADOVA MICHELE BARCO, OPERAIO 58ENNE, È MORTO IL GIORNO PRIMA DI ANDARE IN PENSIONE NELLO STABILIMENTO DOVE HA LAVORATO PER 30 ANNI - IL POVERINO HA AVUTO UN INFARTO: I COLLEGHI HANNO CHIAMATO I SOCCORSI MA PER L'UOMO NON C'È STATO NULLA DA FARE - BARCO AVEVA PORTATO SPUMANTE E PASTICCINI PER FESTEGGIARE L’ULTIMO GIORNO DI LAVORO...