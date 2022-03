IL DESTINO DI PUTIN: DIVENTARE IL LUKASHENKO DI XI JINPING - I CINESI HANNO SCELTO CHIARAMENTE DA CHE PARTE STARE SULL’UCRAINA E NON LO NASCONDONO PIÙ! - IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI, WANG WENBIN: “IL TENTATIVO DEGLI USA DI SOPPRIMERE CINA E RUSSIA NON AVRÀ SUCCESSO. GLI USA DOVREBBERO RIFLETTERE SULLE PROPRIE RESPONSABILITÀ NELLA CRISI IN UCRAINA E RIVEDERE E CORREGGERE LE LORO PRATICHE DI CREAZIONE DI NEMICI IMMAGINARI”

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI

(ANSA) - Il rapporto sulla strategia di difesa nazionale degli Usa "è pieno di idee da Guerra Fredda e di confronto tra i campi: Cina e Russia sono due grandi potenze e il tentativo di contenere e sopprimere entrambi i Paesi non avrà successo".

E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, all'indomani della presentazione della relazione del Pentagono a corredo del budget 2023, secondo cui la Cina è il più importante concorrente strategico degli Usa, mentre la Russia è definita una seria minaccia.

putin xi jinping

La parte statunitense, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, "dovrebbe riflettere sulle proprie responsabilità nella crisi in Ucraina e rivedere e correggere le sue pratiche di creazione di nemici immaginari, ignorando le preoccupazioni politiche e di sicurezza di altri Paesi e mobilitando il confronto di gruppo".

Wang Wenbin

Il portavoce ha invitato "ad attuare seriamente la dichiarazione" fatta dal presidente Joe Biden nell'ultimo colloquio in modalità video con il suo omologo cinese Xi Jinping sul fatto "di non cercare una nuova guerra fredda, di non cercare di cambiare il sistema cinese, di non cercare di opporsi alla Cina rafforzando le alleanze, di non sostenere l'indipendenza di Taiwan e di non avere alcuna intenzione di scontrarsi con la Cina", puntando invece alla collaborazione con la parte cinese.

wang yi

Nella nuova situazione, "Cina e Usa dovrebbero rispettarsi a vicenda, coesistere pacificamente e lavorare a una cooperazione vantaggiosa per tutti". Nella conferenza stampa tenuta ieri sul bilancio 2023 per la difesa, la vice ministra americana della Difesa Kathleen H. Hicks ha in dicano in Cina, Corea del Nord e Russia come le più grandi minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Xi Jinping e Vladimir Putin xi jinping vladimir putin XI JINPING E VLADIMIR PUTIN vladimir putin 2