21 ago 2023 09:57

A DESTRA E A MANCIA – UNO SCEICCO CHE HA CENATO IN UN RISTORANTE STELLATO DELLE CINQUE TERRE, IN LIGURIA, HA LASCIATO 1800 EURO DI MANCIA. QUANDO I CAMERIERI HANNO VISTO LA MEGA SOMMA IN REGALO NON CI POTEVANO CREDERE – PER LUI, COMUNQUE, SONO NOCCIOLINE, VISTO CHE È ARRIVATO CON UNO YACHT DA 150 METRI, CHE VALE 450 MILIONI DI EURO…