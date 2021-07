17 lug 2021 17:41

DHALIA IN THE SKY! SI SPARA UN COLPO DI TESTA DOPO ANNI DI LOTTA CONTRO IL CANCRO: L'EX PORNOSTAR DHALIA SKY, 31 ANNI, SI E' TOLTA LA VITA NELLA SUA AUTO, IN CALIFORNIA - L'ATTRICE ERA SENZATETTO E VIVEVA NELLA SUA MACCHINA - ANNI FA LE ERA STATO DIAGNOSTICATO UN TUMORE AL SENO AL QUARTO STADIO, E LOTTAVA CON LA DEPRESSIONE - GLI EX COLLEGHI: "ABBIAMO PERSO UN'ANIMA BELLISSIMA"