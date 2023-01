13 gen 2023 19:52

UN DIAMANTE NON È PER SEMPRE – VIOLETTA CAPROTTI, FIGLIA DEL FONDATORE DI ESSELUNGA, SAREBBE STATA VITTIMA DI UNA TRUFFA DA 3 MILIONI E MEZZO DI EURO, OVVERO IL VALORE DEL SUO DIAMANTE ORIGINALE SOSTITUITO CON UN FALSO – LA DONNA HA RACCONTATO DI AVER PORTATO L’ANELLO CON LA PIETRA DAL RIVENDITORE DOVE L’AVEVA ACQUISTATO PER FARLO RIPULIRE. MA I RESPONSABILI DEL NEGOZIO L’HANNO CHIAMATA PER DIRLE CHE…