La Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione al provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate del Veneto con il quale è stata disposta la chiusura, per tre giorni, di un salone per acconciature del centro di Arzignano, Comune in provincia di Vicenza. Il titolare dell'attività commerciale, di nazionalità cinese, si è reso responsabile, secondo le fiamme gialle, di quattro distinte violazioni in materia emissione dello scontrino e/o ricevuta fiscale, commesse nell'arco di cinque anni e constatate dai finanzieri a partire dal 2014. Per chi non rilascia scontrino o ricevuta fiscale è prevista una sanzione amministrativa, il cui ammontare è pari al 100% dell'Iva non documentata e, comunque, non inferiore a 500 euro.

Le plurime violazioni riscontrate nel corso del quinquennio, tuttavia, hanno portato i militari ad effettuare un'apposita segnalazione alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, affinché provvedesse all'irrogazione della prevista sanzione accessoria della sospensione della licenza, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo che può variare da tre giorni a un mese. A seguito della segnalazione, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate ha pertanto emesso un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività per tre giorni.