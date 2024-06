26 giu 2024 11:42

PER DIANA! – UNA VASTA COLLEZIONE DI ABITI E GIOIELLI APPARTENUTI A LADY D ANDRA’ ALL’ASTA DA JULIEN'S AUCTIONS, IN CALIFORNNIA – I PEZZI FORTI ALL’INCANTO SONO IL VESTITO IN TULLE BLU NOTTE CHE DIANA INDOSSÒ NEL 1986, ALLA PREMIÈRE LONDINESE DI “IL FANTASMA DELL'OPERA”, E UN ABITO IN PIZZO CREATO DA VICTOR EDELSTEIN – ENTRAMBI I CAPI SONO STIMATI TRA I 200.000 E I 400.000 DOLLARI…