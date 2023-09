UNA DIARCHIA PER IL DOPO PRIGOZHIN – I COMANDANTI DELLA WAGNER STANNO TORNANDO ALLA BASE DI MOLKINO, NEL SUD DELLA RUSSIA, PER NOMINARE IL NUOVO COMANDANTE DELLA BRIGATA DI MERCENARI. SECONDO QUANTO DISPOSTO NEL TESTAMENTO DAL “CUOCO DI PUTIN”, IL PRESCELTO SARÀ ANTON ELIZAROV, DETTO “LOTUS” – IL CONTROLLO DI “CONCORD”, CHE RIUNISCE LE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO, PASSERÀ INVECE AL FIGLIO DI EVGHENY PRIGOZHIN, PAVEL – TRA LE DISPOSIZIONI LASCIATE, QUELLA DI “NON MOLLARE L’AFRICA”

Estratto dell'articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

evgheny prigozhin e anton elizarov

Nelle ultime due notti diverse fonti locali hanno registrato che i comandanti sopravvissuti – o almeno, alcuni dei principali comandanti – del gruppo Wagner sono tornati alla base di Molkino, nella regione di Krasnodar, che è da sempre il cuore del loro quartier generale. Il mitico sud della Russia. Wagner lì è una forza popolare, e non per caso Prigozhin l’aveva scelto come punto di partenza della “marcia su Mosca” che gli risulterà fatale, sia pure due mesi dopo.

Tra l’8 e il 9 settembre […] si terrà lì il Consiglio dei comandanti di Wagner, che dovrebbe appuntare come nuovo comandante Anton Elizarov, detto “Lotus”. Secondo alcune disposizioni testamentarie di Evgheny Prigozhin, di cui La Stampa ha ricostruito alcuni elementi con due fonti nel mondo wagneriano.

anton elizarov

Prigozhin ha lasciato infatti una serie di disposizioni precise non solo per la parte economica, ma anche per quella militare. La prima è che il comandante sul campo (colui che sostituirà Dmitry “Wagner” Utkin) sarà appunto Lotus. La seconda è che il gruppo Concord, che riunisce le principali società di Prigozhin, passerà al figlio di Prigozhin, Pavel, che ne conosce tutti i segreti e faceva parte lui stesso di Wagner in Siria.

[…] Prigozhin ha disposto però che Wagner continui a essere operativa in Africa. E forse è proprio questa una delle ragioni principali […] della sua “liquidazione”: Prigozhin si opponeva strenuamente alla consegna del lavoro di Wagner in Africa alle due nuove società mercenarie e al Gru (i servizi militari russi). L’unico comandante wagneriano che si è prestato a questo disegno resta “Sedoy”/Troshev. Che però nelle disposizioni di Prigozhin viene sostanzialmente sconfessato.

Pavel Prigozhin

Secondo il canale telegram Cheka, Prigozhin ha poi lasciato delle istruzioni che, anche attraverso alcuni algoritmi, legano le azioni future di Wagner a diversi scenari, inclusa l’eliminazione dell'intero vertice dei mercenari (che era appunto costituito dal terzetto Prigozhin, Utkin, Chekalov): «Secondo gli algoritmi di questa istruzione, dopo che sarà stata confermata la morte dei leader, si agisce».

Prigozhin avrebbe poi lasciato l’ordine di destinare ai comandanti che gli furono particolarmente vicini un posto nelle strutture economiche, in sostanza devono collaborare strettamente con aiutare Pavel Prigozhin. Integrando potere economico e militari del Gruppo.

anton elizarov evgheny prigozhin

Si configura quindi una diarchia tra Pavel e “Lotus”. Due personaggi che già erano assai legati e tra i quali è difficile immaginare fratture. Anton Elizarov, un passato di Capitano nella famosa 10a brigata del Gru, è in Wagner dal 2016. Diplomato alla scuola militare di Suvorov delle guardie di Ulyanovsk, sembrava destinato a una carriera ragguardevole e a diventare presto generale quando fu azzoppato da uno scandalo interno agli apparati, qualcuno lo aveva bruciato e accusato di corruzione per l’accaparramento privilegiato di un appartamento di servizio.

Pavel Prigozhin

[…] Elizarov fu sospeso, e fu allora che Prigozhin se lo andò e pescare. Con Wagner ha combattuto in Siria, nella Repubblica centrafricana e in Ucraina. Era presente in Libia, quando la Russia con Wagner è entrata nel teatro aiutando Haftar. Nel 2022, secondo quanto risulta al giornalista russo Venediktov, “Lotus” è stato nominato “Eroe della Russia” con decreto di Putin. Prigozhin lo definì «il comandante della cattura di Soledar», dicendo che aveva conquistato la città « senza fare il moccioso, in due settimane». […]

anton elizarov 2 Pavel Prigozhin anton elizarov 1