3 gen 2023 19:34

UN DIAVOLO PER CAPELLO – A COSENZA UNA DONNA SI È PRESENTATA DAL PARRUCCHIERE DI FIDUCIA PER FARSI LA TINTA IN VISTA DEL CAPODANNO. MA, A LAVORO COMPIUTO, QUANDO SI È VISTA ALLO SPECCHIO, SI È MESSA A URLARE: “TI AVEVO DETTO BIONDA, NON BIANCA” – NEL SALONE IN POCHI SECONDI È SCOPPIATA UNA MEGA-RISSA, CON INSULTI E BOTTE. PER RIPORTARE LA CALMA È STATO NECESSARIO L'INTERVENTO DEI CARABINIERI…