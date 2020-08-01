DIBBA, UNO E TRINO - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” HA FESTEGGIATO LA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO E IL 42ESIMO COMPLEANNO: “È NATO FILIPPO, ASCOLTANDO SWEETEST THING DEGLI U2. GRAZIE A SAHRA PER QUESTO REGALO UNICO”

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ALESSANDRO DI BATTISTA FESTEGGIA LA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO ALESSANDRO DI BATTISTA FESTEGGIA LA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO

Dal “Corriere della Sera”

 

Il 5 Stelle Di Battista ieri ha festeggiato il secondo figlio e il 42esimo compleanno: «È nato Filippo, ascoltando Sweetest Thing degli U2. Grazie a Sahra per questo regalo unico».

 

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