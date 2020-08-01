ALESSANDRO DI BATTISTA FESTEGGIA LA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO
Il 5 Stelle Di Battista ieri ha festeggiato il secondo figlio e il 42esimo compleanno: «È nato Filippo, ascoltando Sweetest Thing degli U2. Grazie a Sahra per questo regalo unico».
DIBBA, UNO E TRINO - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” HA FESTEGGIATO LA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO E IL 42ESIMO COMPLEANNO: “È NATO FILIPPO, ASCOLTANDO SWEETEST THING DEGLI U2. GRAZIE A SAHRA PER QUESTO REGALO UNICO”-
ALESSANDRO DI BATTISTA FESTEGGIA LA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO
Il 5 Stelle Di Battista ieri ha festeggiato il secondo figlio e il 42esimo compleanno: «È nato Filippo, ascoltando Sweetest Thing degli U2. Grazie a Sahra per questo regalo unico».
È MORTO SERGIO ZAVOLI – AVEVA 96 ANNI ED ERA STATO RADIOCRONISTA, CONDIRETTORE DEL TELEGIORNALE E DIRETTORE DEL GR, POI PRESIDENTE DELLA RAI DAL 1980 AL 1986 E SENATORE NEL 2001, 2006 E 2008 – "PER 50 ANNI HO FATTO IL MESTIERE DI CHIEDERE. MIGLIAIA E MIGLIAIA DI DOMANDE, MA RICORDO UN CENTINAIO DI RISPOSTE"
LA PANDEMIA NON CONTAGIA I CONTI DI BANCA INTESA, CHE SEGNA UN PRIMO SEMESTRE RECORD (2,6 MILIARDI DI UTILE), IL MIGLIORE DAL 2008. OGGI IN BORSA +3,6% - MESSINA PREVEDE CHE NEI PROSSIMI 6-9 MESI, COMPLICE L'EFFETTO COVID, DIFFICILMENTE SCATTERANNO AGGREGAZIONI TRANSNAZIONALI IN EUROPA. POI PER TRANQUILLIZZARE GLI AZIONISTI UBI, PRECISA CHE TRA LE PRIORITÀ RESTA QUELLA DI DISTRIBUIRE DIVIDENDI…
"AIUTATEMI, STO BRUCIANDO" – UN 52ENNE DI BRINDISI È STATO AGGREDITO CON L’ACIDO MURIATICO DALLA MOGLIE CON PROBLEMI PSICHIATRICI: DOPO UNA LITE FURIBONDA IN AUTO LA DONNA È SCESA, SI È AFFACCIATA AL FINESTRINO DEL GUIDATORE E HA VERSATO UN LITRO DI ACIDO SUL MARITO, PROVOCANDOGLI USTIONI SULL’80% DEL CORPO – LA VITTIMA È STATA SOCCORSA IN STRADA DA ALCUNI PASSANTI CHE...
“BASTA CON LE PUGNETTE DEL POSSESSO PALLA” - GIOVANNI GALEONE METTE ALLA BERLINA I FIGHETTI DEL CALCIO “GIOCHISTA”: “VEDO TUTTA 'STA GENTE CHE ARRIVA DAVANTI AL MICROFONO E DICE IL MIO CALCIO. SI È MAI SENTITO UN MAESTRO VERO COME LIEDHOLM DIRE IL MIO CALCIO? UNA SERA SARRI RIVENDICAVA IL 72 PER CENTO DI POSSESSO PALLA MA LA JUVE HA SUBITO 43 GOL COME NON SUCCEDEVA DALLE GUERRE PUNICHE. GASPERINI? UN CARATTERACCIO. ALLEGRI? HA RIFIUTATO MOLTE SQUADRE - UNA SPARATA COME QUELLA DI CONTE CONTRO LA SOCIETÀ NON L'HO MAI SENTITA NELLA VITA….”
NON C’È PIÙ RELIGIONE! BEPPE CONVERTINI FESTEGGIA IL COMPLEANNO CIRCONDATO DA BELLE DONNE. ALLA TERRAZZA DELLA GALLERIA RHINOCEROS DI FENDI IL CONDUTTORE HA SOFFIATO 49 CANDELINE CON VALERIA MARINI, ANNA FALCHI, BARBARA BOUCHET E NUNZIA DE GIROLAMO. PRESENTE ANCHE IL DIRETTORE DI RAI UNO STEFANO COLETTA, CHE HA PROVATO (INVANO) A NON FARSI FOTOGRAFARE. ERA FORSE IN INCOGNITO?
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…
IL COVID CI HA SPEZZATO IL CUORE – OLTRE AI DANNI CHE PUÒ PROVOCARE IL VIRUS, C’È ANCHE UN ALTRO ASPETTO CHE NON VA SOTTOVALUTATO: LA CARDIOMIOPATIA DA STRESS O SINDROME DI TAKOTSUBO. QUESTA PATOLOGIA È CARATTERIZZATA DA UNA SINTOMATOLOGIA MOLTO SIMILE ALL'INFARTO CON DOLORE, SENSAZIONE DI MORTE IMMINENTE, ALTERAZIONI DELLA CONTRATTILITÀ CARDIACA E DELL'ELETTROCARDIOGRAMMA – MA C’È UNA DIFFERENZA CON L'INFARTO…