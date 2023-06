DICAPRIO NE HA INFILZATA UN’ALTRA - L’ATTORE 48ENNE È STATO AVVISTATO A PARIGI INSIEME ALLA MODELLA 28ENNE NEELAM GILL: LUI VESTITO DI NERO PER PASSARE INOSSERVATO, LEI IN MINIGONNA INGUINALE E STIVALONI – PARE CHE MENTRE SI SOLLAZZI CON GILL, LEO NON RINUNCI A FREQUENTARE ANCHE GIGI HADID: I DUE SONO STATI VISTI INSIEME LA PRIMA VOLTA AD AUTUNNO DEL 2022, MA HANNO PREFERITO EVITARE UNA RELAZIONE SERIA OPTANDO PER…

Leonardo DiCaprio è stato avvistato di nuovo con la modella Neelam Gill a Parigi. L’attore 48enne e la 28enne sono stati paparazzati mentre erano in un ristorante insieme a Tobey Maguire e altri amici.

Lui indossava un pantalone e una maglietta nera, tentando di passare inosservato. Lei, invece, sfoggiava una minigonna inguinale, una canotta nera, una cintura borchiata e alti stivaloni.

All'inizio di questo mese, Gill era stata avvistata mentre entrava nello stesso hotel di DiCaprio e della sua vecchia fiamma Gigi Hadid e, una settimana dopo, i due sono stati visti mentre cenavano in un ristorante con la madre di lei. Ma prima di Gill a lungo si era parlato di una frequentazione tra DiCaprio e Hadid. Pare che in un primo momento i due avessero preso le cose più seriamente, ma già a dicembre avevano optato per una relazione aperta.

leonardo dicaprio neelam gill 3

Una fonte ha spiegato che la relazione di Hadid con DiCaprio non è mai diventata troppo "seria" a causa dei loro progetti contrastanti. Tuttavia, hanno continuato a rimanere in contatto. Una fonte ha detto a “Us Weekly” che le star avevano una relazione "amichevole e senza vincoli": «Viaggiano spesso, quindi è meglio per loro mantenere la loro relazione aperta e fluida. Nessuno dei due vuole sistemarsi al momento».

