DICAPRIO, SMETTI DI ROSICARE E VAI A SCOPARE! – SECONDO GLI AMICI, L’ATTORE 48ENNE SAREBBE “ARRABBIATO E DISPERATO” PERCHÉ I GIORNALI CONTINUANO A PARLARE DELLA SUA OSSESSIONE PER LE RAGAZZE PIÙ GIOVANI, RACCONTANDO CHE LEO VUOLE FIDANZATE CHE NON ABBIANO COMPIUTO 25 ANNI – NON DI CERTO UN GOSSIP CAMPATO IN ARIA, VISTO CHE NEGLI ULTIMI ANNI PARE CHE LE SUE COMPAGNE AVESSERO LA DATA DI SCADENZA E…

Il gioco è bello quando dura poco. E la pazienza di Leonardo DiCaprio è agli sgoccioli. Gli amici lo descrivono «disperato». E anche «arrabbiato» per il modo in cui viene raccontato. O meglio, per essere continuamente preso in giro per la sua vita sentimentale. Per la battuta che lui frequenterebbe solo donne con meno di 25 anni. Perché c’è una cosa che lui vorrebbe davvero trovare: l’amore. L’età non conta.

Dopo le ultime indiscrezioni di stampa, che lo volevano legato a una modella franco-israeliana di 19 anni, Eden Polani, pare che l’attore da Oscar sia rimasto molto infastidito. «Non è contento delle continue battute e speculazioni sulla sua vita amorosa», dicono i suoi amici al Daily Mail. «Leo è single in questo momento e non gli piace che si dica che va in cerca di donne molto giovani».

[…] «Vuole liberarsi di questa immagine una volta per tutte. […] Leo vuole qualcosa di simile a quello che ha avuto con Camila, qualcosa di vero e reale».

Il riferimento è alla relazione, durata quasi 5 anni, che l’attore 48enne ha avuto con l’aspirante attrice Camila Morrone. Guarda caso finita proprio pochi mesi dopo che la figliastra di Al Pacino ha festeggiato il quarto di secolo di vita.

Che Leonardo DiCaprio voglia cambiare la narrazione che circonda la sua vita privata è più che lecito. Ma battute, insinuazioni e scherzi nascono dalla sua storia sentimentale. […] Nel suo passato d’amore ci sono solo modelle bellissime e molto giovani. Finché era molto giovane anche lui, nessuno ci badava. Quando lui invecchiava e le sue fidanzate no, le battute hanno iniziato a fiorire.

