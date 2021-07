DICE DI AMARTI MA NON VUOLE SPOSARTI? TRACEY COX SVELA SETTE MODI PER CAPIRE SE VALE LA PENA ASPETTARE UN UOMO INDECISO O E' MEGLIO FROLLARLO - ALCUNI PORTANO AVANTI RELAZIONI IN ATTESA DI TROVARE DI MEGLIO, ALTRI NON AMANO IL MATRIMONIO MA SONO DISPOSTI AD IMPEGNARSI - I TERAPEUTI HANNO STILATO UNA SERIE DI DOMANDE PER SAPERE CON CHI SI HA A CHE FARE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

matrimonio

Kim Sears ha aspettato otto anni prima di ricevere la proposta da Andy Murray, Mariah Carey ha accettato l'offerta di matrimonio di Nick Cannon dopo un mese. Ognuno ha i suoi tempi quando si parla di matrimonio, ma se nella coppia c’è disaccordo sul tema, ci sono alcune domande che devono avere una risposta.

Stare con qualcuno che ti sta usando come tappabuchi finché non arriva il "vero" amore non è salutare; stare con qualcuno che ti ama ma non vuole sposarsi per giustificati motivi è completamente diverso.

crisi coppia 1

Ma come fare per sapere chi è genuino, anche se timido nel matrimonio, e chi se ne sta invece approfittando? Secondo i terapeuti relazionali, basta rispondere a sette domande sul partner per trovare una risposta. Ecco quali:

1. Qual è il suo background e la storia delle sue relazioni?

Spesso usata come scusa, la frase «non credo nell'istituzione del matrimonio, è solo un "pezzo di carta"» può essere frutto di un’esperienza passata: un precedente matrimonio fallito, il rapporto vissuto dai propri genitori, ecc. Ma questa paura non riguarda il matrimonio, ma la possibilità che finisca in un divorzio disordinato e doloroso.

Sono felici di parlare di matrimonio anche se non sono contenti di farlo?

crisi coppia 2

Prima di tutto, se non puoi sederti e avere una discussione aperta e onesta con qualcuno che ami su qualcosa che per te è importante, non dovresti sposarlo. Se un partner rifiuta anche solo di parlare dell'argomento, mostra una netta mancanza di interesse per te e i tuoi sentimenti, il che non è un ottimo indicatore per una relazione sana e a lungo termine.

2. Possono dirti ilmotivo per cui non sono interessati?

coppia

Attenzione, la risposta «Non lo so» è da allarme rosso. Può indicare una omessa verità, cioè che non vogliono sposarti, oppure la mancanza di articolare i propri sentimenti e di averne coscienza. Due caratteristiche che non sono il massimo per una relazione sana e funzionante.

3. Hanno un problema con la cerimonia?

Una coppia che conoscevo si è quasi separata perché il ragazzo si è rifiutato di parlare di matrimonio anche se era perdutamente innamorato della suo partner. L'ha quasi persa prima di ammettere che, da persona timida, il pensiero di essere al centro dell'attenzione e di dover fare un discorso davanti a dozzine di persone lo spaventava a morte. C’è altro che potrebbero temere?

4. Il pensiero di tutta la famiglia riunita in una stanza fa venire voglia di correre per le colline?

coppia

Offri alcune alternative - un ufficio del registro, una festa in giardino con alcuni amici, solo voi due da qualche parte, scrivendo i tuoi voti invece di ripetere parole che potrebbero non significare nulla per loro - e vedi quale risposta ottieni.

5. Si tratta di soldi?

Non sto parlando solo di chi finanzierà il matrimonio, ma di cosa accadrà dopo. Gli uomini, in particolare, spesso rimandano il matrimonio fino a quando non si sentono finanziariamente sicuri. Anche loro intellettualmente sanno che viviamo in tempi di (maggiore) uguaglianza, dare spazio al loro lato più femminizzato può aiutare in momenti come questo.

6. Sono preoccupati che il matrimonio possa rovinare un buon rapporto?

ristorante coppia

Abbiamo tutti sentito parlare di coppie che finalmente si sposano dopo più di un decennio solo per separarsi pochi mesi dopo. Di solito questo è dovuto al fatto che la relazione stava fallendo e sposarsi è stato un ultimo tentativo di salvarla. Ma per qualcuno che si sta godendo la relazione che ha ora, vedere gli altri fallire è motivo per essere nervoso.

Alcune personalità sono più adatte alla convivenza rispetto al matrimonio. Alcuni vedono il matrimonio come sicurezza, confort, espressione di amore profondo e duraturo. Altri lo vedono come soffocante, claustrofobico e opprimente. Potrebbero essere molto felici di vivere con te per sempre senza essere formalmente "costretti" a rimanere.

7. Sono felici di impegnarsi, se non di sposarsi?

coppia letto

Non confondere il matrimonio con l'impegno. Molte coppie sono impegnate l'una con l'altra senza essere sposate ed essere marito e moglie non è garanzia di impegno (né di fedeltà). Se parlano allegramente di cose come comprare case, pianificare vacanze, prendersi cura dei genitori in età avanzata e altre cose che ti legheranno insieme per un tempo terribilmente lungo, hanno un problema con il matrimonio, ma si impegnano con te e la tua relazione.

Se il tuo partner ti ama, si è impegnato per la vita ma semplicemente non vuole sposarsi, è davvero importante?