DIE HARD – E' MORTA L’ATTRICE HARD SOPHIA LEONE: IL CORPO DELLA 26ENNE E’ STATO NELLA SUA CASA A MIAMI DAL PATRIGNO – POCHE ORE PRIMA DEL DECESSO, LA RAGAZZA AVEVA PUBBLICATO UN ULTIMO POST SU INSTAGRAM – SI TRATTA DELL’ULTIMA TRAGEDIA NEL MONDO A LUCI ROSSE DOPO CHE LO SCORSO FEBBRAIO È MORTA LA 36ENNE KAGLEY LINN CARTER…

Estratto da www.leggo.it

sophia leone 6

È morta Sophia Leone, attrice hard di 26 anni. La giovane è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Miami lo scorso 1 marzo. La notizia della morte è stata però diffusa solo nelle ultime ore. La polizia sta indagando sulle cause del decesso. Il 28 febbraio, pochi giorni prima che venisse trovata morta, ha condiviso l'ultimo post su Instagram. A trovarla senza vita è stato il patrigno Mike Romero, che ha poi aperto una pagina GoFundMe per raccogliere dei fondi per il funerale.

sophia leone 3

La morte di Sophia Leone aumenta la preoccupazione per i sex worker. Solo due giorni fa, la famiglia di Emily Willis ha rivelato che la giovane è in coma, dopo essere stata portata d'urgenza in ospedale il 5 febbraio. Il 20 febbraio, invece, è morta la 36enne Kagley Linn Carter.

sophia leone 4 sophia leone 1 sophia leone 2 sophia leone 5