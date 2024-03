DIECI GIORNI PER DONALD POSSON BASTARE – TRUMP HA OTTENUTO UNA PARZIALE VITTORIA IN APPELLO SULLA CAUZIONE DA VERSARE PER LA TRUFFA DEGLI ASSET GONFIATI DELLA TRUMP ORGANIZATION: DOVRÀ SGANCIARE ENTRO 10 GIORNI 175 MILIONI DI DOLLARI, ANZICHÉ I 464 MILIONI PREVISTI ENTRO OGGI – IL MANCATO PAGAMENTO PORTERÀ AL SEQUESTRO DEI SUOI BENI – E IL 15 APRILE INIZIERA’ IL PROCESSO IN CUI L’EX PRESIDENTE È ACCUSATO DI AVER PAGATO IN NERO LA PORNOSTAR STORMY DANIELS...

Estratto dell’articolo di www.corriere.it

donald trump

Vittoria parziale per Donald Trump. L’ex presidente era stato condannato a pagare 464 milioni di dollari per i reati finanziari e fiscali commessi dalla Trump Organization. Doveva versarli entro oggi, come cauzione in attesa dell’esito del ricorso in Appello già presentato, ma aveva chiesto di poter pagare una cauzione più ridotta (o nulla).

La Corte d’Appello ha parzialmente accolto la sua richiesta, poiché ha stabilito che dovrà versare 175 milioni in 10 giorni. Se perderà l’appello, dovrà comunque versare interamente i 464 milioni di dollari. Con un post sul social Truth, Trump si è detto pronto a «ottemperare alle richieste della corte».

donald e melania trump 3

La decisione del tribunale giunge dopo che i legali del tycoon hanno ammesso l’impossibilità del pagamento della cauzione da 464 milioni, a causa della mancanza di fondi sufficienti nelle casse dell’ex presidente.

La multa da 464 milioni di dollari — che include sia gli interessi, sia le cifre dovute dalla Trump Foundation e dai figli maggiori del tycoon, Eric e Donald Junior — gli è stata inflitta da un giudice dello Stato di New York, che lo ha giudicato colpevole (in primo grado) di aver gonfiato deliberatamente il valore delle sue proprietà. Il mancato pagamento avrebbe potuto portare al sequestro dei suoi beni da parte della procuratrice generale di New York, Letitia James.

stormy daniels

Nel frattempo, arriva un’altra notizia sul fronte giudiziario per Trump: il processo per l’accusa di aver pagato illegalmente la pornostar Stormy Daniels e l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal perché non rivelassero (durante la precedente campagna elettorale) le relazioni che aveva avuto con loro comincerà il 15 aprile.

Lo ha deciso il giudice di New York Juan Merchan, confermando la data già ipotizzata dopo un primo rinvio. «I giudici corrotti non vogliono che faccia la campagna elettorale», ha commentato il tycoon, che ha annunciato di voler ricorrere in appello.

stormy daniels oggi 1 donald trump - comizio in ohio vendetta stormy daniels donald trump - comizio in ohio donald trump - comizio in ohio