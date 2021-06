DIECI E NON PIU' DIECI - QUENTIN TARANTINO HA GIA' DETTO CHE IL PROSSIMO, IL DECIMO, SARA' IL SUO ULTIMO FILM - IL REGISTA HA CONFESSATO CHE SPERA DI EVITARE LA MALEDIZIONE CHE HA COLPITO MOLTI COLLEGHI, OVVERO GIRARE UN ULTIMO FILM "ORRIBILE" - "E' RARO CONCLUDERE LA CARRIERA CON UN FILM DECENTE. SE DON SIEGEL SI FOSSE FERMATO CON 'FUGA DA ALCATRAZ'..."

Dagotraduzione dal Moviemaker

Quentin Tarantino ha sempre promesso che il suo decimo film sarà l’ultimo. Martedì, durante un’intervista per il Pure Cinema Podcast, ha confessato che spera di evitare la maledizione del film «orribile». Il regista ha scherzato sul fatto che forse gli converrebbe smettere adesso e uscire mentre è ancora all’apice del successo.

«La maggior parte dei registi ha girato ultimi film orribili» ha detto Tarantino. «Di solito i loro peggiori film sono i loro ultimi film. È successo con la maggior parte dei registi della Golden Age che hanno finito per fare i loro ultimi film alla fine degli anni '60 e '70, poi è stato così per la maggior parte dei registi di New Hollywood che hanno realizzato i loro ultimi film alla fine degli anni '80 e '90».

Tarantino ha fatto anche alcuni esempi: il regista di Bonnie & Clyde, Arthur Penn è stato il primo. «Non sono un suo grandissimo fan, ma il fatto che il suo ultimo film sia stato “Con la morte non si scherza” è una metafora di quanto siano stati scadenti la maggior parte degli ultimi» ha detto. «È raro concludere la propria carriera con un film decente».

«Forse non dovrei fare un altro film perché potrei essere davvero felice di far cadere il microfono», ha detto. «Questa è la parte frustrante, ci sono molti registi davvero fantastici che avrebbe fatto meglio a chiuderla al loro terzultimo film. Se Don Siegel si fosse fermato con “Fuga da Alcatraz”, oh mio Dio del cazzo. Che carriera... ha detto davvero tutto. Gli altri due erano solo lavori».

