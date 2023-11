DIES IRAN – TEHERAN TORNA A MINACCIARE GLI USA: "CESSATE IL FUOCO A GAZA O GLI STATI UNITI SARANNO COLPITI DURAMENTE" – IL SEGRETARIO DI STATO USA BLINKEN INCONTRA A RAMALLAH IL LEADER DELL’ANP ABU MAZEN CHE CHIEDE LO “STOP IMMEDIATO ALLA GUERRA” - “GLI ABITANTI DI GAZA NON POSSONO ESSERE SFOLLATI CON LA FORZA”. I DUE HANNO ANCHE DISCUSSO "DELLA NECESSITÀ DI FERMARE LA VIOLENZA ESTREMISTA CONTRO I PALESTINESI" IN CISGIORDANIA

Da repubblica.it

Iran, “Cessate il fuoco o Usa saranno colpiti duramente”

blinken abu mazen

Il ministro della Difesa iraniano ha avvertito che gli Stati Uniti saranno "colpiti duramente" se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim sul proprio account Telegram. "Il nostro consiglio agli americani è di fermare immediatamente la guerra e di attuare un cessate il fuoco, altrimenti verrete colpiti duramente", ha detto il ministro Mohammad Reza Ashtiani

Abu Mazen, “Pace possibile solo con confini del 1967”

La sicurezza e la pace si ottengono ponendo fine all'occupazione israeliana del territorio dello Stato di Palestina, con la sua capitale Gerusalemme Est, ai confini del 1967. Così il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, ricevendo oggi il segretario di Stato americano Anthony Blinken a Ramallah. Lo riporta l'agenzia Wafa.

Abu Mazen a Blinken, respingiamo sfollamento dei palestinesi

Nell'incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Ramallah, il presidente palestinese Abu Mazen ha messo in guardia contro "lo sfollamento del nostro popolo palestinese fuori Gaza, Cisgiordania o Gerusalemme". "Lo respingiamo categoricamente", ha aggiunto.

Blinken: “Palestinesi di Gaza non devono essere sfollati con la forza”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto al presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen che i palestinesi di Gaza "non devono essere sfollati con la forza". Lo ha riferito Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato, citato dalla Cnn. Blinken ha incontrato Abu Mazen a Ramallah durante la sua visita in Cisgiordania. Miller ha aggiunto che i due hanno anche discusso "della necessità di fermare la violenza estremista contro i palestinesi" in Cisgiordania.

Abu Mazen, “10mila palestinesi uccisi, come tacere?”

"Come possiamo rimanere in silenzio sull'uccisione di 10mila palestinesi, tra cui 4mila bambini, decine di migliaia di feriti e la distruzione di decine di migliaia di unità abitative, infrastrutture, ospedali, centri di accoglienza e serbatoi d'acqua". Lo ha detto il presidente Abu Mazen nell'incontro con il segretario Usa Antony Blinken. "Ciò che sta accadendo in Cisgiordania e a Gerusalemme non è meno orribile, in termini di uccisioni e attacchi a terre, persone e luoghi sacri, per mano delle forze di occupazione e dei coloni terroristi, che commettono crimini di pulizia etnica, discriminazione razziale e la pirateria dei fondi".

Abu Mazen chiede a Blinken "cessate il fuoco immediato"

Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen ha detto al segretario di Stato americano Antony Blinken a Ramallah che ci deve essere un "cessate-il-fuoco immediato" a Gaza affinché gli aiuti umanitari possono entrare nella Striscia: lo ha riferito il suo portavoce Nabil Abu Rudeineh. Gli Stati Uniti finora hanno resistito alle richieste di un cessate il fuoco, perché sostengono che darebbe ad Hamas il tempo di riorganizzarsi.

IL PRESIDENTE IRANIANO EBRAHIM RAISI

Iraq, milizia filoiraniana: “Se Blinken viene a Baghdad attacchiamo l’ambasciata Usa”

La milizia filoiraniana Kataib Hezbollah ha avvertito gli Stati Uniti che prenderà d'assalto l'ambasciata americana in Iraq se il Segretario di Stato Antony Blinken visiterà il paese nel quadro del suo tour regionale in Medio Oriente. Il capo della sicurezza del gruppo paramilitare sciita iracheno che fa parte delle Forze di mobilitazione popolari sostenute dall'Iran, Abu Ali al Askari, ha assicurato oggi che Blinken "non è il benvenuto" e che se la visita avrà luogo la risposta sarà "un'escalation senza precedenti" che, promette, non sarà pacifica, riporta il giornale iracheno Shafaq. La stessa pubblicazione aveva precedentemente riferito di una visita nel paese di Blinken per incontrare il primo ministro Mohamad Shia al Sudani. Né le autorità irachene né quelle americane lo hanno confermato.

putin raisi