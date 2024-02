UNA DIETA CHE GRIDA PIETA’ – IL DIMAGRIMENTO RECORD DELL'ATTRICE CINESE JIA LING CHE PESAVA PIU' DI 100 CHILI - NEL GIRO DI QUALCHE MESE E' DIVENTATA UN FIGURINO PER RECITARE IN UN FILM (DAL TITOLO “SI VIVE UNA VOLTA SOLA”) – LA VICENDA HA APERTO UN DIBATTITO SU QUANTO FATTO DALLA DONNA - LEI SOSTIENE CHE L’ABBIA FATTO NON SOLO PER MOTIVI DI SCENEGGIATURA MA ANCHE PERCHE’ VOLEVA CAMBIARE LA SUA IMMAGINE – SARA’, MA APPENA FINITO DI REGISTRARE SI È INGOZZATA CON TRE PACCHI DI BISCOTTI...

Estratto dell’articolo di Lorenzo Lamperti per www.lastampa.it

jia ling 3

Da oltre cento chili a cinquanta, nel giro di qualche mese. Un dimagrimento da record, con peso dimezzato, per l'attrice cinese Jia Ling. Dietro ci sono motivi di sceneggiatura, per il suo ruolo nel film Re La Gun Tang, titolo internazionale Yolo. In esteso, il significato del titolo è You Only Live Once («Si vive una volta sola»). Il dimagrimento di Jia ha provocato grandi discussioni in Cina, dove l'attrice comica è famosissima. Jia non è solo un'attrice, ma anche una regista.

Il suo primo film, Hi Mom, è stato uno dei più grandi successi del box office cinese nel 2021. Un mercato sempre più importante, tanto che Jia è diventata tre anni fa la regista donna con i maggiori incassi al mondo.

Yolo racconta la storia di una donna solitaria, interpretata da Jia, che si dedica alla boxe dopo essersi sentita scollegata dalla società. Ma mentre Jia ha sottolineato che il film non riguarda la perdita di peso, la sua trasformazione fisica di Jia ha dominato le discussioni sul film dopo la sua uscita alla fine della scorsa settimana, ancora una volta in occasione delle festività del Capodanno lunare, il periodo più propizio per il botteghino cinese.

jia ling 2

«Jia Ling ha perso 110 chili», «Gli addominali di Jia Ling» e «Jia Ling è davvero scioccante» sono tutti hashtag diventati trend su Weibo, il Twitter cinese. In tanti hanno elogiato e guardato con ammirazione alla trasformazione di Jia, ma tanti critici l'hanno accusata di promuovere «l'ansia da immagine corporea».

Jia ha difeso la sua decisione di perdere peso, dicendo che non intendeva promuovere un particolare tipo di corpo, ma mostrare la trasformazione mentale e fisica del suo personaggio. «Spero che il pubblico veda che è diventata più forte, non solo più magra», ha dichiarato Jia in un'intervista rilasciata ai media cinesi. […]

Jia ha dato una spiegazione che va oltre le ragioni di copione, spiegando il senso di fastidio dovuto dalla sensazione che il suo fisico precedente l'avesse caratterizzata, limitando le sue opzioni come attrice a donne "felici e spensierate". «Ho sempre dato al pubblico un'atmosfera felice e hanno simpatizzato con me, quindi se ingrasso sembra solo una cosa carina», ha detto. […]

jia ling 1

«Il film non ha a che fare con la perdita di peso e ha anche un legame minimo con la boxe. Racconta come una persona gentile trova se stessa e impara ad amarsi», ha scritto Jia in un post di lancio del film, quando avevano iniziato a circolare le sue immagini dimagrita. «Nel 2023 ero davvero affamata e stanca.

L'ultimo anno mi è sembrato una vita intera. Se mi incontrate alle presentazioni del film e avete la possibilità di abbracciarmi sul palco, vi accorgerete che ora sono 'dura'», ha aggiunto. «La sera in cui abbiamo finito le riprese, mi sono seduta da sola sul bordo del letto e ho mangiato cinque confezioni da 30 wafer al cioccolato, a torso nudo».

jia ling 4

Il post di Jia ha suscitato molte reazioni. «Sei la migliore! Spero di poter essere tenace come te», ha scritto una fan. «Porterò tutta la mia famiglia a vedere questo film», ha detto un altro. Tuttavia, c'è anche chi ha espresso preoccupazione: «Non sai che un drastico calo di peso non è benefico per la salute?». […]

jia ling 7 jia ling 5 jia ling 6